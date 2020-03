Kortvarig teaterglede for «Skatten på Sjørøverøya»

Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater har hatt sterk medvind det siste året. Teateret nærmer seg 35-årsjubileum og er viktig i byen både som et tradisjonsrikt fritidstilbud og som en markant kulturinstitusjon. På tampen av fjoråret fikk også resten av landet øynene opp for teaterspirene da de kom på tredje plass i Norske Talenter, og hjembyen fulgte opp med å stemme dem frem som Årets Publikumsfavoritter under Frederikprisen.



– Rakk heldigvis premiere

For bare én uke siden fikk de unge skuespillerne vist seg fram igjen med premiere på «Skatten på Sjørøverøya» på St. Croix-huset. Denne gangen ble gleden kortvarig. Torsdag ettermiddag la teatergruppen ut denne meldingen på Facebook:

«Vi avlyser alle forestillinger med umiddelbar virkning!

Vi vil komme tilbake med info om refusjoner ol. når vi har mer informasjon.»

– Det er først og fremst utrolig trist for dem som har dette som fritidsaktivitet, og som har gledet seg til dette lenge. Det tok en brå slutt. Heldigvis fikk medlemmene våre oppleve å ha premiere og å spille noen forestillinger for foresatte og andre publikummere, sier styreleder i Fbut, Lene Zimmerman Gjermundsen.

– Vi håper at dugnadsånden i disse teatergruppene smitter over til publikum og andre bidragsytere, sier styreleder Lene Zimmermann Gjermundsen i Fredrikstad barne- og ungd til Demokraten. Foto: Privat



Dramatisk for kulturlivet

Utviklingen de siste dagene har påført kulturlivet avlysninger og store tap.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for hele kulturbransjen. Lista over utfordringer begynner å bli lang, sa daglig leder Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører til Dagsavisen tidligere denne uken.

Gjermundsen forteller at det også er flere kulturaktører i Fredrikstad som vil lide, men hun tror mange er verre stilt enn Fredrikstad barne- og ungdomsteater. Alle utgiftene de har hatt i forbindelse med forestillingen et tatt, og inntektene vil utebli, men styrelederen håper de skal komme seg gjennom dette.



– Håper dugnadsånden smitter

– Utallige dugnadstimer er lagt ned, men likevel møter vi stor forståelse fra medlemmer og foresatte. Som leder blir jeg stolt av hvordan vår teaterfamilie står sammen i dette. Vi håper at de som allerede har kjøpt billett til vår forestilling forstår hvilken situasjon vi og mange med oss er i. Fredrikstad har et stort tilbud når det kommer til barne- og ungdomsteater, og vi håper at dugnadsånden i disse teatergruppene smitter over til publikum og andre bidragsytere, sier hun.

I tillegg til kanselleringer av kulturelle arrangementer, stengte også kommunen alle kultur- og idrettstilbud torsdag etermiddag. På kommunens hjemmeside står det at pålegget om stenging også gjelder alle kulturarrangementer og idrettsarrangementer i regi av private aktører. Det ble samtidig nedlagt forbud mot organisert idrettsaktivitet, både innendørs og utendørs. Gjermundsen kjenner likevel på en takknemlighet over alt barneteateret har oppnådd i det siste.

– Det har vært et annerledes teaterår for oss på alle måter. Medlemmene hadde en kjempeopptur med deltakelsen i Norske Talenter, der de fikk vist hele Norge hvor fantastisk teater er. Også fikk de denne nedturen med at spilleperioden i dag brått var slutt. Alle er inneforstått med at dette er en felles dugnad og et felles samfunnsansvar, faktisk for hele verden, sier hun.

