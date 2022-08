Bli med inn i Goliats hule

Vi følger veien utover mot moloen, forbi de røde sjøbuene i Utgårdskilen og havna der fiskebåtene ligger på rekke og rad. Overalt ligger garn og taukveiler som vitner om arbeid knyttet til havet; vi er jo tross alt i den største fiskerihavna øst for Lindesnes. Bilveien ender ved en infoplakat med kart over området, og her svinger vi opp i fjellsiden og følger skilting mot Sandholmen.

Fiskebåtene ved kaia preger miljøet i Utgårdskilen. (Linken Raeng)

Vakkert kystlandskap

Løypa fører oss utover fjellet, gjennom et skogholt med krokete furutrær, på bruer over klovene og deretter ned en lang trapp som munner ut ved den koselige eiendommen Tangen. Stien, som er merket med rød maling, går langs låven nederst i hagen og deretter ut på blankskurt fjell der blomstrende røsslyng setter farge på omgivelsene. På venstre hånd ser vi ut mot et vakkert, maritimt miljø ved Kilen og Hærnestangen.

Stiene gjennom skogen ut mot Varden på Bastangen er brede og lettgåtte. (Linken Raeng)

Snart dukker vi inn i den værbitte kystskogen på en bred, rødmerket sti. Vi passerer skilting mot Sandholmen, et fint sted å slå seg ned hvis man ikke vil gå så langt, og kommer etter hvert fram til et steingjerde rundt en boligeiendom. Stien følger gjerdet fram til en kryssende grusvei – Barmveien – der vi holder til venstre. Kort etter tar vi til venstre inn i skogen igjen ved et rødmerket tre og følger brede, lettgåtte stier gjennom skogholtet. Rød merking og skilting mot Varden og Grøtvika vitner om at vi er på riktig vei.

I det vi kommer ut av skogen, åpner himmelen seg over oss. Fiolett lyng brer seg ut som et vakkert teppe over fjellet. Av øvrig vegetasjon er det helst tøffinger som kartlav, lave einerbusker og stritt gress som holder stand mot elementenes dans og den salte skumsprøyten fra havet. Ved den store steinvarden her på Bastangen, ser vi ut mot Akerøy i sør og Søsterøyene i nordvest. Det dypblå havet er nå pyntet med hvitt skum på bølgetoppene, og langt der ute danser noen seilbåter i vinden.

Fra Varden på Bastangen ser vi langt ut i det blå. (Linken Raeng)

Istidsspor

Fra varden går vi langs kystlinja mot vest. Landskapet her er åpent og vakkert; kystviddene tillater utsikt rett inn i det blå. Små tråkk fører gjennom lyngen, og vi må klatre og klyve litt, men det er en nydelig turopplevelse som etter en liten stund kan krones med et salt bad i langgrunne Grøtvika.

I langgrunne Grøtvika kan det friste med et bad for både to- og firbente. (Linken Raeng)

Etter dukkerten går vi et kort stykke videre gjennom rullesteinsbeltet i vika, fram til Goliats hule. Denne vakre fjellformasjonen forteller historien om hvordan smeltevannet formet landet under siste istid. Morsomt nok ligner formasjonen på Sid fra filmen «Istid» dersom man ser den fra litt avstand. Inne i hulen former glattslipte fjellvegger seg til en myk bue over rullesteinene i bunnen, før de søker seg sammen igjen et stykke lenger oppe. Mellom dem skimtes blå himmel, og helt i enden av hulen er noen store rullesteiner klemt fast mellom fjellveggene over en frodig, grønn bregne. Når vi snur oss rammer de avrundede huleveggene inn grønne vekster, rullesteiner og det blå havet; det er som et vakkert maleri.

De nedslipte veggene i hulen rammer inn naturen utenfor. (Linken Raeng)

Utenfor hulen er en bålplass og noen enkle trebenker, så her passer det godt å slå seg ned en liten stund og lytte til havet som kontinuerlig vasker rullesteiner og svaberg i en avslappende rytme, nesten som et mantra. Har du med teltet, kan du klatre opp fjellveggen i vest og rusle ut mot den store gressletta på Mølodden for en overnatting. Hvis ikke kan du, når det er tid for returen, gjerne gå denne i egne fotefar.

På gressletta ved Mølodden er det mulighet for å slå opp teltet. (Linken Raeng)

Vi velger imidlertid å følge en umerket sti som går rett nordover fra Grøtvika; den tar oss over rullesteinsbeltet bak sandstranden og gjennom en høyreist, lun skog. Ganske snart ser vi et bolighus litt lenger framme, og da tar vi inn på en sti til høyre og følger denne ut til Barmveien – grusveien vi også var innom på turen utover. Veien tar oss østover gjennom Landskapsvernområdet, og snart er vi tilbake ved det gamle steingjerdet og kan følge rødmerket sti tilbake til Utgårdskilen.

God tur!

Maritimt miljø på Hærnestangen. (Linken Raeng)

Turfakta

Lengde: 4,5 km

Fin tur på merket sti og umerkede tråkk gjennom skog og over fjell og rullesteinsbelter.

Ulendt terreng. Uegnet for barnevogner, de minste blir med i meis.

Fiske- og bademuligheter. Nydelig utsikt. Hule i fjellet. Enkel bålplass.

Muligheter for telting på gressletta ved Mølodden, vest for Grøtvika. Se oversiktskart på www.norgeskart.no og www.turkart.no.

Stien går over den sjarmerende eiendommen Tangen. (Linken Raeng)

Veibeskrivelse

Kjør gjennom Fredrikstad og følg fv. 108 utover til Vesterøy.

Ta av mot Utgårdskilen og kjør ned mot fiskerimottaket.

Det er parkeringsmuligheter tvers over veien for Fjordkroken, butikkutsalget til Fjordfisk AS/ fiskemottaket i Utgårdskilen. Det er også et par p-plasser ved infoplakaten litt lenger sør.

Koordinater til parkeringen: UTM33 N 6556246 Ø 263609.

Turen starter med å gå sørover mot moloen og ta til høyre opp i fjellet bak infoplakaten med kart over området.

