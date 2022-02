Turtips: Molbekktjern

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien. (Ask Forlag)

Historien om postraneren står å lese på en infoplakat ved parkeringen: den 32 år gamle fredrikstadmannen Brede Nord utførte to postran. Disse ble han dømt til døden for, og henrettelsen fant sted i 1817, på det som nå er parkeringsplassen for turgåere i området.

Her finnes dessuten bronsealderrøyser, kongevei, bombekrater og rester etter isskjæringen som foregikk her fra slutten av 1800-tallet.

Bevaring av fersk mat

En bred grusvei – Kongeveien – fører oss nordover, under anleggsveien, frem til et oversiktskart over Mosseskogen. Her er en infoplakat som forteller oss litt om nettopp Kongeveien og et skilt som peker ut retningen mot Molbekktjern. Ved tjernet forteller en ny infoplakat om oppdemmingen av Molbekk myr i 1875. Isskjæringen i Molbekktjernet foregikk om vinteren når isen var tykk.

I sørenden av Molbekktjern finnes ennå den gamle isrenna nedover mot fjorden. (Linken Raeng)

Med kraftige sagblad skar man ut store isblokker, som ble sendt på en isrenne ned til Sundet. Her nede ble isblokkene lagret på sagflis i tre ishus, og om sommeren ble de så lastet om bort på skip som fraktet dem til England, der man fikk godt betalt for isen.

Vi rusler over brua som er merket med Kyststien-merke og fortsetter over demningen. Veien går så bratt nedover mot Mossesundet, der vi får fint utsyn mot Jeløya i vest og Moss sentrum i sør. Kyststien tar oss så nordover langs vannet, forbi en rekke fine badestrender.

[ Jonas (12) roses av kjendiser og sterke kunstnernavn ]

Bombekrater

Kort etter å ha passert stranda på Lindebaugen, peker et Kyststi-skilt på høyre side av veien ut en sti som tar oss opp til bombekrateret fra 2. verdenskrig. I skogen her vokser ulike treslag, og myk mose dekker steiner og røtter. Midt i denne lyslette skogen ligger bombekrateret; et unaturlig stort hull i bakken der ingenting vokser. Det skal ikke så mye fantasi til for å forestille seg at det smalt fryktelig da denne bomben gikk av! Stien tar oss videre langs kanten av bombekrateret og fram til et fint utkikkspunkt på fjellet like ved. Her varmer sola, og vi får fin utsikt mot Mossesundet og båtene som durer forbi.

[ Vinterferie og hjemmekontor? Ta aktivt storefri med barna! ]

Bylyder

Vi følger egne fotefar tilbake til Kyststien langs Mossesundet og svinger sørover, går over en bru med autovern på sidene og svinger inn til venstre bak autovernet. En godt opptråkket løype tar oss oppover i høyden. På toppen av åsen møter vi på en bred branngate, og her tar vi inn på stien som går sørover i retning Molbekktjern.

Ganske snart ser vi det blinke i vannet på høyre side, og da tar vi av inn til høyre på stien som fører ned til og rundt vestsiden av tjernet. Den smyger seg over steiner og røtter langs bredden, over en liten demning og opp på en fjellknaus før den slipper oss ut igjen i sørenden av tjernet. Skogens egne lyder får selskap av larmen fra industri og byliv, mens toget suser forbi på jernbanelinja nede ved fjorden; det er en sjarmerende miks av natur og industri som setter sitt preg på denne turen.

Noen steinvarder viser veien over åskammen. (Linken Raeng)

Vardås

Fra demningen setter vi kursen sørover på en sti som går bratt ned skråningen; dette er nok en super akebakke vinterstid! Nå bærer det raskt ned til kulturskogen, der vi ser en oppstablet steinmur inne mellom trærne på høyre side; dette er restene etter isrenna der store isblokker ble fraktet ned til Mossesundet.

Utsikt fra toppen av Vardås. (Linken Raeng)

Vi går over anleggsveien og tar fatt på stigningen opp mot Vardeåsen. Innsatsen i oppoverbakken belønnes med stadig bedre utsikt. Røysa ligger pent plassert på toppen av åsen og herfra ser vi mot Kjellandsviktangen på Jeløy, mens de store bygningene til Felleskjøpets kornmottak på Kambo er et hvitt blikkfang i nord.

Det lufter som vanlig godt på toppene, så vi fortsetter ganske raskt videre på stien som følger åsryggen sørover mot Røysås. I første stikryss, der vi finner både Kyststi-og Pilgrimsleden-skilt, svinger vi ned til venstre. Pilgrimsleden fører oss nå gjennom en lys løvtreskog, over en liten bekk og opp den siste korte bakken mot bilen.

[ Turtips: Skams Klove ]

---

Turfakta

Ved Molbekktjern foregikk det isskjæring i gamle dager. (Linken Raeng)

Lengde: 5,5 kilometer

Passer for: Fin tur på gode turstier. Noe bratt og ulendt opp mot branngata og opp på Vardåsen. Turen passer for godt førlige. Uegnet for barnevogn, de minste blir med i meis. Mange fine strender langs Mossesundet, noen av disse har også rastebenker. Bombekrater fra 2. verdenskrig, bronsealderrøyser og Kongevei. Artig historie knyttet til oppdemmede Molbekktjern, som ble brukt til isskjæring på 1800- og 1900-tallet.

Veibeskrivelse: Kjør E6 mot Moss og kjør inn mot Moss sentrum gjennom Mosseporten (tunellen) på fv. 19. Ta av mot Kambo, sykehuset og Konventionsgården. I første rundkjøring tar du til venstre mot Konventionsgården. Kjør denne veien fram til en vei merket «Gamlevegen»; den er på høyre side like etter Verket skole (som ligger på venstre side). Ta inn på Gamlevegen og kjør gjennom boligfeltet. I enden av veien finner du parkeringsplassen og et kart der stien begynner. UTM33 N 6598392 Ø 254983.

---