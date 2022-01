Turtips: Borge varde

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien. (Ask Forlag)

I vinterdagen er stillheten hørbar: det eneste som høres er et dryss av lett snø som faller mykt ned mot bakken.

Rusletur for alle

En bred grusvei svinger seg lett mellom trestammene og fører oss oppover mot toppen i denne vinterverdenen. Under rim og is er det mye sand og stein; dette er nok en morenerygg som isen har lagt igjen. Bartrær preger området her, med innslag av ulike løvtrær og en rekke ulike planter som bunnvegetasjon. Her og der har løsmassene rast ut, andre steder dukker lange, skurte fjellpartier opp i dagen; de er pyntet med sirlig mønstret lav og et teppe med hvitrimet mose.

Nedenfor stien som fører ut mot sørspissen av åsen ligger en grunnmur fra 2. verdenskrig. (Linken Raeng)

Til topps

Snart er vi oppe på et flatt fjellplatå. Mot øst åpner det seg en vinkel mot Halden, mens utkikkstårnet strekker seg mot himmelen i syd.

I tåke er utsikten til tårnet bedre enn utsikten fra toppen, men på gode dager ser du langt og lengre enn langt. (Linken Raeng)

Denne typen metalltårn tillater utsikt rett ned i bakken, og det føles i starten litt ubehagelig med så mye «luftighet». Fra toppen får vi imidlertid annet å tenke på; her kan vi nyte synet av kjente landemerker spredd ut i en vinterhvit verden. Pipene ved Borregård i Sarpsborg, de flate jordbruksområdene ved Glomma, skjærgården i sør, og Høiåsmasta og Kaken i Halden i øst.

[ Turtips: Munken – en Torsnes-klassiker ]

Alternative utkikkspunkt

På Vetatoppen er det imidlertid muligheter for å skue viden omkring uten nødvendigvis å gå opp i tårnet. Her er et forslag til en liten runde som fører forbi noen fine utkikkspunkt:

Fra tårnet følger vi stien som fører mot sørvest, og i det første stikrysset holder vi til høyre. Her kommer vi ut på et åpent fjellplatå, med flott utsikt mot sør og vest. I skogen til høyre litt nedenfor oss ligger grunnmuren etter et gammelt bygg fra siste verdenskrig, men vi setter kursen østover. Her er sporene etter steinoggerne mange og tydelige, og det er rikelig med «krokfuruer» som utgjør naturlige klatre- og lekeplasser for de yngste. Flere steder er det god utsikt over landskapet rundt.

Det er flere fine rasteplasser på området, både tilrettelagte og naturlige. (Linken Raeng)

Ved «Kaffesten» i sørøst finner vi godt med bålplasser og sitteplasser. Her passer det ypperlig med en kopp varm drikke mens man nyter den fine utsikten mot sør. I fjellsidene her er det en del grotter og huler som har vært godt besøkt. De blir også kalt Speiderhulene; et navn de fikk etter at de ble benyttet til overnatting av speiderne.

En smal sti fører nordover fra den største bålplassen, gjennom skogen og forbi den ene av to gravhauger som finnes i dette området. Like etter ligger nok et flott utsiktspunkt mot øst, og herfra er veien kort tilbake til tårnet og rasteplassene som finnes like ved.

God tur!

[ Turtips: Skams Klove ]

---

Turfakta

Fra toppen av tårnet ser du Gaustablikk på en godværsdag. (Linken Raeng)

Lengde: 2,5 kilometer

Passer for: Veien opp til tårnet er bred og velbrukt og passer for turgåere i alle aldre og kondisjoner. Barnevogn kan bli med helt opp til tårnet. Forøvrig stier gjennom skog og over fjell. Bratte skrenter flere steder, så pass godt på små oppdagere. Informasjonskart. Gravhauger. Flere raste- og bålplasser fordelt over hele området. Grillhytte. Utedo. Gapahuk.

Veibeskrivelse: Med utgangspunkt i fv. 110 mellom Fredrikstad og Skjærviken: kjør fra Fredrikstad mot Skjærviken. Kort etter Begby står det skiltet til Årum; sving inn her og følg fv. 532/ Vardeveien til du ser et hvitt skilt på høyre side, merket «Vetatoppen» og Borge Varde. Her er en romslig parkeringsplass. Koordinater til parkeringen: UTM33 N 6573640 Ø 276163. Turen begynner med å følge grusveien oppover mot toppen.

---