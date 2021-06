Turtips: Hestholmen

Linken Raeng er forfatter av flere turbøker og står bak bloggen Turperler. Hennes ferskeste bok «Nye turperler i Østfold og Bohuslän» ble utgitt i november 2020. I artikkelserien Linkens turtips har hun plugget ut sine beste tips til Demokratens lesere med enkle og artige turer for hele familien. (Ask Forlag)

Blomsterfloret er frodig og bugnende etter regn. Sola har i øyeblikket gjemt seg bak et tynt skydekke, men tidvis dukker den fram og strør sølvblankt lys ned på alt livet i kystskogen.

Blåmerket Kyststi tar oss fra Husebystranda mot Storesand. (Linken Raeng)

Sommervibber

Vi rusler ned mot Husebystranda og følger kyststripa mot vest. Bølgene vasker inn over finkornet sand og geologiske rariteter. Her finnes steiner i de fleste fasonger og farger; for den som er interessert i geologi er området et eldorado. Rombeporfyrkonglomerat og flintbiter ligger side om side med vulkanske bergarter med fossiler preget i seg. Spennende!

På strendene finnes mange geologiske rariteter. (Linken Raeng)

Vi følger løypa som fører over rullesteinsbeltet, forbi en bratt fjellvegg og ut gjennom frodig, grønt gress. Her og der ligger hytter fint tilbaketrukket inne i kystskogen, og ute på det blanke havet duver noen seilbåter.

Snart rusler vi over stranda på Storesand, der nyperosene har fått godt feste i de karrige omgivelsene. Det er tidlig på dagen, men mange er klare for en solskinnsdag på stranda; de har allerede funnet favorittplassen og tatt et bad.

Storesand er et nydelig sommerparadis. (Linken Raeng)

Vandring mot vest

Stien tar oss videre gjennom et utpreget hytteområde og etter hvert fram til fristranda. Kort etter står vi i veikrysset like ved butikken, og her svinger vi vestover for å rusle en tur ut på Hestholmen. Ferden går på en smal vei ut gjennom takrørskogen og en større campingplass.

Stien fører oss gjennom et område med mange blomstrende nypebusker. (Linken Raeng)

Vi følger skilting mot Hestholmen friluftsområde og føres mot en innbydende sti gjennom en vakkert grønn skog. Liljekonvall, storkenebb og roser kanter stien, og etter en kort rusletur står vi nede på stranden, der fjellet strekker seg ut og møter havet.

Her er flere små bukter og viker med finkornet sand; et ypperlig sted for de aller minste. Etter en kafferast snur vi nesa hjemover og finner veien tilbake til butikken. Ved denne svinger vi inn til høyre og følger Kyststien i retning Storesand. Vi rusler gjennom hyttefeltet, inn i skogen og til slutt langs grusveien tilbake til parkeringen ved Husebystranda.

God tur!

Turfakta

Lengde: 6 km grusvei og sti gjennom skog og over svaberg, rullesteinsbelter og strender.

Passer for: Hele familien, men det er kjekt med bæretøy for de minste. Bade- og fiskemuligheter.

Veibeskrivelse: Kjør til Råde og ta inn på fv. 116. Ved skilting mot Oven tar du av og følger veien fram til skilting mot Husebystranda og Storesand. Sving inn her og ta av inn ved skilting mot Husebystranda. Turen begynner med å rusle ned til Husebystranda og følge Kyststien og strandlinja mot vest. UTM 33 N 6582370 Ø 257483

Deler av stien går over rullesteinstrand. (Linken Raeng)