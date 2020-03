Korona-krisen: Åtte havnearbeidere permittert i Fredrikstad

Av Roy Ervin Solstad

roy@lomedia.no

Norske godshavner blir ikke stengt under koronakrisen fordi viktige varer kommer sjøveien. Likevel merkes det godt at aktiviteten ikke er like stor som før. Ikke minst på Borg Havn i Fredrikstad. Fredag 13. mars ble åtte havne- og terminalarbeidere permittert på ubestemt tid. I tillegg er det to pensjonister som slutter. Det forteller Frode Hurrød Larsen, tillitsvalgt for Fellesforbundet til Magasinet for fagorganiserte.

– Vi er 22-23 personer igjen nå, sier Hurrød Larsen.

– Dette er skummelt, så folk skjønner at det må iverksettes tiltak, sier Frode Hurrød Larsen. Foto: Roy Ervin Solstad

Siden januar

Det betyr at omtrent en tredel av arbeidsstokken har blitt redusert. Ifølge Hurrød Larsen skyldes det stadig mindre konteinere og annet gods som håndteres i Borg havn i Fredrikstad.

– Vi har merka den utviklinga helt siden januar. Allerede da var koronautbruddet stort i Kina, og vi får veldig mye varer fra den delen av verden, forklarer han.

I tillegg har Nord-Europas største rederi for frakt av kontainere, Unifeeder, lagt om, slik at de anløper i helga.

– Da trenger vi ikke like mange folk resten av uka, sier klubblederen.

Han sier arbeidsgiveren har gjort alt etter boka i forbindelse med permitteringene som kom før helga. Ytterligere permitteringer frykter han ikke.

– Vi har mer enn nok å gjøre slik det er nå, så det tror jeg vi unngår, sier Hurrød Larsen.

Mange smitte-tiltak

Mindre å gjøre er imidlertid ikke den eneste forandringen arbeidsplassen. Det er innført mange tiltak for å redusere risikoen for smitte.

– Vi prøver å ikke være så mye sammen, og kantina er stengt. Derfor spiser vi på forskjellige steder. Det er spritvasking og hele pakka, forteller han.

Dermed blir det mindre sosialt å være på jobb. Heller ikke mannskapet kan man knapt nok snakke med lenger.

– Det har kommet egne regler i båtene, og mannskapet får heller ikke gå i land, forteller han.

Noen store reaksjoner på tiltakene har det ikke kommet.

– Dette er skummelt, så folk skjønner at det må iverksettes tiltak, sier Frode Hurrød Larsen.

Går nesten som normalt

Bjørn Steffensen, leder i Norsk Havnearbeiderforening, sier at situasjonen foreløpig er under kontroll:

– Det er nok blitt litt mindre å gjøre også i andre havner, men tilbakemeldingen jeg har fått er at en er blitt permittert i Brevik og at det vurderes permitteringer i Florø. Utover det virker det som det går nesten som normalt, sier Steffensen.

– Det er nok blitt litt mindre å gjøre også i andre havner, men tilbakemeldingen jeg har fått tyder på at det går som normalt, sier leder i Norsk Havnearbeiderforening, Bjørn Steffensen. Foto: Roy Ervin Solstad

Det som er ekstraordinært er tiltakene.

– Her i Ålesund holder vi ti meter avstand til mannskapet, og det overleveres heller ingen lastepapirer. Det gjøres elektronisk, sier han.

Tiltakene øker også kostnadene. Det koster å desinfisere klær og hansker, og å rengjøre lokalene ofte og grundig.

– I går brukte vi hele dagen på å rengjøre hele kontoret med sprit. Det lukta som en fest på 80-tallet, minus røyklukta, ler han.

Vurderer permitteringer

I Ålesund er det blitt mindre bruk av vikarer. Foreløpig har det ikke vært behov for å permittere noen. Det kan imidlertid komme.

– Båtene her går noenlunde som vanlig. Men den delen av arbeidet vi har hatt utenfor havna er helt borte. Selv om vi har to-tre mann i karantene, kan det bli aktuelt å permittere et fåtall ansatte i 50 prosent, sier Steffensen.

Endringer i planene blir det også for Norsk Havnearbeiderforening.

– Årsmøtet vi skulle hatt er utsatt inntil videre, så det sittende styret blir derfor sittende til det blir mulig å avholde det, sier Steffensen.

