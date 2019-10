«Koordinere brød og sirkus, respekt for historien, samarbeid og innovasjon – en umulig oppgave?»

Tomm Pentz Pedersen

journalist og debattansvarlig

Fredrikstad kommune jobber med å ansette en prosjektleder for områdeplanen i Gamlebyen og vil foreslå en egen Gamlebyen-koordinator. Sistnevnte tiltenkt samme arbeidsoppgaver som sentrumslederen i Fredrikstad.

Blir arbeidsoppgavene for en Gamlebyen-koordinator med brød og sirkus, respekt for historien, samarbeid og innovasjon – en umulig oppgave? Forhåpentligvis ikke, det er mange som vil mye i Gamlebyen og har stor kjærlighet til bydelen. I tillegg registrerer vi at et generasjonsskifte i enkelte leire nå er i ferd med å fjerne tidligere stridigheter og kruttslam innenfor vollene.

Les også: Ragnar Dahl er landets eneste kommunale vollmester (Demokraten+)

I fjor fortalte vi om høyskolestudentene Ulriksen og Eikrem som i sin bacheloroppgave skrev om Gamlebyens utfordringer. Konklusjonen etter å ha gjennomført 42 intervjuer var ikke oppsiktsvekkende – men likevel enkelt treffende: «Alle grupperinger i Gamlebyen må snakke sammen og løfte bydelen ut av skyggen – ved hjelp av en Gamlebyen-leder».

For mange var Gamlebyen på 70-tallet et ikke fullt så ettertraktet boligområde hvor filosoferende kunstnere, grønnkledd eksersis, en profilert sykkelhandler, glassblåser, jernvarebutikk, fagfolk innen elektriske installasjoner og begravelser, og en skjenkestue – det som utgjorde lokalsamfunnet. Heldigvis har bydelen utviklet seg – som resten av samfunnet – selv om enkelte fra det overstyrende «1700-talls regimet» de siste tiårene har gjort det man kan for å stikke kjepper i hjula. Bokstavelig talt i Hermansens tøffetog og et julemarked som var på rett vei – men hvor barnålene visnet flere uker før kirkeklokkene i Østre Fredrikstad ringte jula inn.

Det er et utall av vellykkede og populære arrangement i Gamlebyen – men for noen har røster i bakgrunnen visket: «Du må'kke Komme her Og komme her». Sterke røster som garantert noen har innsett er best å spille på lag med hvis eget prosjekt skal bli gjennomført.

Les også: Fram fra fortida (Demokraten+)

Spesialforretninger bør ha en naturlig plass i Gamlebyen – utfordringene er en omsetning som svinger enormt gjennom uka og parkeringsproblematikk.

Det er et faremoment at en koordinator i Nordens best bevarte festningsby blir fastlåst i gamle mønstre og «fanget» av sterke profiler. Personen må selvfølgelig ha gode samarbeidsevner – men også få handlingsrom fra kommunal side – slik at virkemidler kan brukes til å få alle på det samme toget.

Se flere meningsytringer på Demokraten debatt!