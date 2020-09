Konfirmantleder misbrukte stilling til seksuell omgang med 15-åring på leir

Mannen, som var leder på de to aktuelle ungdomsleirene i regi av en menighet i Fredrikstad, hadde flere ganger seksuell omgang med den mindreårige gutten og utnyttet sin maktposisjon, slår Fredrikstad tingrett fast i dommen fra slutten av august.

Mannen erkjente straffskyld og innrømmet alt i retten.

Flere overgrep

De to kjente hverandre gjennom en annen organisasjon før de høsten 2017 var deltaker og leder på en konfirmantledersamling. Her hadde de seksuell omgang ved én anledning, til tross for at mannen i 30-årene kjente til guttens alder.

Da de to møttes som deltaker og leder på en ny konfirmantledersamling et halvt år senere, begikk mannen i 30-årene nye seksuelle overgrep mot gutten, som fortsatt var under den seksuelle lavalder, flere ganger gjennom helgen.

Sørget for å dele rom

Den nå domfelte mannen utnyttet sin stilling til både å utføre seksuelle handlinger på gutten og til å få 15-åringen til å utføre seksuelle handlinger på ham. På begge de to samlingene sørget mannen for at de to delte rom om natten, uten at andre voksne reagerte mot dette, etter at gutten hadde uttrykt misnøye med at han skulle dele rom med ukjente gutter.

En annen leder på samlingen forklarte i retten at han ikke var klar over at de to delte rom, og at det heller ikke var praksis at voksne kunne dele rom med ungdommene på leir.

Får ikke være ungdomsleder igjen

Normalt straffenivå for de to tiltalepunktene, seksuell omgang med barn under 16 år samt misbruk av stilling, ville til sammen gitt mannen i 30-årene fengselsstraff på ett år og fem måneder. Straffen ble mildere grunnet blant annet mannens fulle tilståelse og at det tok lang tid før saken kom for retten.

Han ble dømt til 60 dagers fengsel samt 120 timers samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder. Alternativt for samfunnsstraffen kan han sone 120 dager i fengsel. Som en del av straffefradraget kommer også helsemessige hensyn.

Mannen må i tillegg betale gutten 50.000 kroner i oppreisningserstatning, og er fradømt retten til å inneha lederverv for barn og ungdom under 18 år i organisasjoner eller virksomheter i en periode på fem år.

«Tiltalte har i dag ingen verv som leder for barn og unge. I praksis er det neppe aktuelt at han vil kunne få noen nye slike verv i lang tid fremover da han ikke vil kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest. Retten finner likevel at tiltalte skal idømmes rettighetstap som påstått», heter det i dommen.

