Kollektivselskap melder om fulle busser etter skolestart

I Østfold er det flere reisende enn på samme tid i fjor, skriver VG.

– Folk følger ikke rådene om å bruke alternativ transport. Og i og med at fremre dør er låst oppfatter folk det som om det er gratis å kjøre buss, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk.

Han sier kapasiteten er sprengt og oppfordrer folk om å bruke alternativ transport.

I Oslo melder Ruter at det generelle inntrykket etter den første uken med skolestart er at færre reiser kollektivt enn normalt, men at det på enkelte avganger kan være en utfordring.

I Trondheim melder ATB om trengsel på noen avganger i rushtiden, men avdelingsdirektør Grete Opsal sier til avisen at det fortsatt er tilstrekkelig plass på de fleste avgangene.

