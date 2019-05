Det var en formiddag i mai i fjor at bilen han førte ble stoppet av politiet langs Rolvsøyveien.

Blodprøven mannen avga to timer etter han hadde blitt stanset, viste spor av både sterke beroligende tabletter tilsvarende en alkoholpromille på 1,2, THC – som er virkestoffet i cannabisprodukter – og metadon. Det viste seg også at mannen ikke hadde førerkortet i orden.

Les også: Prøvde å kjøre ned kjøpesenter-vekter etter nasking (+)

Tilsto i retten

Under rettsforhandlingene ble blant annet et videoklipp fra en bensinstasjon lagt fram som støttende bevis på ruskjøringen, og mannen benyttet også sin forklaring til å tilstå de faktiske forhold.

«Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte har handlet med forsett», heter det i den ferske dommen fra Fredrikstad tingrett.

Da straffen for lovbruddene skulle utmåles, ble det lagt skjerpende vekt på at mannen flere ganger tidligere er dømt for kjøring i beruset tilstand, uten førerkort.

Les også: Dømt for tredje gang – fikk en siste sjanse til å slippe fengselsstraff

Kan få 15 dager ekstra

Samtidig fant tingretten det formildende at saken ble liggende lenge før politiet tok ut tiltale, uten at den nå dømte mannen kunne lastes for dette.

Dersom den idømte boten ikke betales, må mannen belage seg på ytterligere 15 dagers fengselsstraff. Som del av dommen er han også ilagt en sperrefrist på to år før han kan forsøke å få førerkort, løpende fra mai 2018.