– Gjør matinnkjøpene for to-tre dager eller gjerne en hel uke fram i tid; da bidrar du til mindre publikumstrafikk inne i butikklokalene.

Det er kommuneoverlege Anne Kristine Nitters oppfordring til Fredrikstads innbyggere for å redusere smittefaren både for kunder og ansatte inne i dagligvareforretninger.

Stopp i svenskehandel og «10-kroners» i butikken

Uten at det foreløpig finnes statistikk tilgjengelig, merker nå matvarekjedene en klar økning i publikumstrafikken etter at svenskegrensa i prinsippet ble stengt tirsdag morgen.

Etter stengingen har også flere av kjedene på norsk side trappet opp kampen om kundene ved blant annet å kjøre såkalte 10-kroners-kampanjer.

Nå er Anne Kristine Nitter, en av Fredrikstads fire kommuneoverleger, bekymret.

– Vi observerer at butikker er et sted hvor mange mennesker lett kan samles. Det liker vi ikke, for å si det rett ut. Dette er derfor en virkelighet vi kommer til å følge nøye. Generelt sett er det jo sånn at folk fortsetter å samles, enten det er unger som treffes på løkka for å spille fotball sammen – eller eldre mennesker som møtes på benker her og der, medgir Nitter alvorlig.

Ønsker færre butikkbesøk

– Kan det bli aktuelt å iverksette tiltak som å sette et maks-tak på antallet kunder inne i en og samme forretning samtidig?

– Dette er noe vi kommer til å ta stilling til i løpet av nærmeste framtid, litt avhengig av hva slags føringer vi får fra de nasjonale helsemyndighetene. Den viktigste måten å forhindre spredning av dette viruset på er som kjent å holde folk fra hverandre. Da blir det helt feil å fylle opp butikken med mennesker, forklarer Nitter.

– Men nå er vi jo blitt advart mot hamstring; er det likevel et godt råd å oppfordre til storhandling?

– Helt klart. Jeg vil enkelt og greit oppfordre folk til å handle inn for to-tre dager – eller kanskje en hel uke i slengen for å få ned det totale antallet butikkbesøk. Jeg oppfordrer ikke til hamstring, men til å tenke «Hvordan kan jeg handle inn nå slik at jeg slipper å gå på butikken på en stund», poengterer kommuneoverlegen.

Antibac og gummihansker

Verken Norgesgruppen eller Rema har så langt innført maks-tak på antallet kunder eller gått ut med oppfordringer om å handle mer og sjeldnere.

PR- og kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema-gruppen sier likevel dette til Demokraten:

– Vi forholder oss til enhver tid til fakta og råd fra Folkehelseinstituttet, som anbefaler at man holder god avstand til andre mennesker. Dersom en butikk opplever at pågangen blir så stor at det blir vanskelig å følge den anbefalingen, ber vi dem slippe folk inn i puljer så alle får de varene de skal ha uten å utsette seg selv eller våre ansatte for unødvendig stor risiko.

Butikkansatte har et samfunnskritisk oppdrag

Strenge hygiene-regler er nå innført i alle de tre store matvarekjedene. Regionssjef Ole Jørgen Kjellberg i Kiwi presiserer at smittevernstiltakene også skal ivareta ansatte som daglig utsettes for smitte i jobben.

– Våre medarbeidere er svært viktige for at det norske folk skal få kjøpt dagligvarer. Norske myndigheter er helt tydelige på at butikkene våre skal ha normal drift, og at det er en samfunnskritisk oppgave. Dette er en felles dugnad, og vi i Kiwi skal gjøre vår del av jobben for å sikre at alle skal få mat i en krevende situasjon.

Kiwi har i tillegg til de vanlige rutinene, innført ekstraordinær vask av blant annet håndtak til handlevogner og -kurver, kjøleskap og frysere, bankterminal, panteautomat. Renholdet intensiveres også på bakrommet og på overflater medarbeiderne er i kontakt med,

– Våre butikker har strenge rutiner for renhold og hygiene, uavhengig av dagens situasjon, understreker Ole Jørgen Kjellberg i Kiwis region sørøst.

Fem på butikken

– Kommuneoverlege Anne Kristine Nitter oppfordrer til matinnkjøp for flere dager framover for å redusere antallet kunder inne i butikkene. Hva tenker du om det?

Iren Utgård (48)

– Jeg er lungesyk og frykter koronaen på det verste. Derfor går jeg minst mulig på butikken. Det vitner vel denne stappfulle handlevogna om. Foto: Tommy Skauen

Per-Arild Fredriksen (68)

– Korona-viruset bekymrer meg. Men jeg tror ikke jeg vil gå sjeldnere på butikken av den grunn. Foto: Tommy Skauen

Ann Elisabeth Refsahl (51)

– Det synes jeg er et veldig godt forslag. I vår familie har vi allerede innrettet oss på den måten. Så ja, vi støtter kommuneoverlegens oppfordring. Foto: Tommy Skauen



Terje Olsen (59)

– I dag skal jeg kjøpe kun to øl. Men heretter skal jeg prøve å handle mest mulig på én gang. Det er nok det eneste riktige. Foto: Tommy Skauen



Svein Pettersen (64)

– Vi er vel alle redde for å bli smittet. Så da er det vel et poeng å ikke fly på butikken hver dag hvis en kan unngå det. Foto: Tommy Skauen