Det viser partibarometeret for juni som Opinion har laget for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Resultatet for Sp og leder Trygve Slagsvold Vedum er intet mindre enn historisk høyt. Økningen på 2,8 prosentpoeng – fra en oppslutning på 14,1 prosent i mai til 16,9 prosent i juni – betyr at Sp slår resultatet fra rekordvalget i 1993 på 16,7 prosent.

– Vi har et tydelig mål om å utvikle hele Norge, og jeg tror folk ser at vi i debatt etter debatt utfordrer regjeringens politikk. Små og store kommuner har vært en suksesshistorie for landet vårt. Vi er det tydeligste partiet på å ha tjenester nær folk, sier Sp-lederen til FriFagbevegelse.

Motsetter seg mye

Han leder et parti som har motsatt seg politireformen, sentralisering, endringer av konsesjonsloven og utsalg av statseide bedrifter. Vedum har også betegnet «passkrisen» tidligere i år som et symptom på et overarbeidet politi. Nå omsettes politikken i tellende resultater.

– Dette er et resultat av politiske prioriteringer, kommer det fra Sp-lederen.

Til sammen ville Sp ha fått hele 34 stortingsrepresentanter – like mange som Høyre – mot dagens 19, dersom denne meningsmålingen også var valgresultat. «Andre partier» får en oppslutning på 4,2 prosent, men vi har valgt en beregning der de ikke har fått noen mandater. Opinion har nemlig ikke en oversikt over hvilke partier som utgjør «andre partier».

– Regjeringen sier for eksempel at halvparten av landets kommuner ikke har livets rett når de skal slås sammen. Det er mange som reagerer på en slik retorikk. De ser at den enorme stordriftstenkningen også gir et kaldere samfunn. Vi ønsker også en annen politikk enn regjeringens nærpolitireform. Det er ikke bra hvis folk blir fratatt myndighet og muligheter lokalt, mener Vedum.

Høyre er ikke målt lavere på Opinion siden september 2009. Fra vesnstre: KrF-leder og landbruks-og matminister Olaug Vervik Bollestad, Frp-leder og finansminister Siv Jensen, Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og Venstre-leder og kultur-og likestillingsminister Trine Skei Grande. FOTO: CORNELIUS POPPE/NTB SCANPIX

Vanlige arbeidsfolk

For Bernt Aardal, professor og valgforsker ved Universitetet i Oslo, er Sps framgang et resultat av høy lojalitet og få usikre velgere. Partiet tilriver seg også stemmer fra velgere som ikke var så ivrige før.

– Det begynner å bli høye tall. Sp holder stillingen sin og plukker velgere fra andre partier, sier han.

Nedleggelsen av pelsdyrnæringen som Venstre fikk kjempet gjennom i regjeringsforhandlingene, er også en sak som Sp-lederen mener er skadelidende for den blå blokken på Stortinget. Han tror også at sentraliseringen av domstolene svekker folks rettssikkerhet. I Opinion-målingen er Høyre, Frp, Venstre og KrF inne med 57 mandater mot 88 ved stortingsvalget i 2017. Dagens fire regjeringspartier har samlet sett ikke hatt lavere oppslutning og færre mandater siden dette valget.

– Det gir store utslag for regjeringen at Venstre og KrF er godt under sperregrensen, sier Aardal.

Stor jobb foran seg

Til tross for en tilbakegang på 4,2 prosentpoeng for Arbeiderpartiet til 23,0 prosent, som er den laveste oppslutningen siden mai i fjor, og et SV som også går tilbake med 1,9 prosentpoeng, er det fortsatt et rødgrønt flertall (87 mandater). Det skyldes blant annet rekordnoteringen til Vedum & co.

– Vi kjører hardt på politikken som rammer vanlige arbeidsfolk, og jeg tror regjeringen blir nervøs for å gjøre flere upopulære grep, mener Trygve Slagsvold Vedum.

Ap lekker til både SV, Rødt og Sp og har lav lojalitet på 61 prosent. Høyre faller for tredje måned på rad, til en oppslutning på 19,1 prosent, og er ikke målt lavere på Opinion siden september 2009. Det skiller for eksempel kun 2,2 prosentpoeng før Sp er like store som Høyre.

– Denne målingen viser at vi har en jobb å gjøre. Nå skal vi brette opp ermene, banke på dører og gi velgerne gode grunner for å stemme på oss til høsten, sier parlamentarisk leder Trond Helleland.

Synkende kurve

En trøst for Høyre er at de rødgrønne fikk 53 mandater (inkludert ett mandat fra Rødt) på en måling som Respons Analyse gjorde for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen 21. januar i valgåret 2013.

– Det er løsningene på de små og store lokale hverdagsutfordringene som kommer til å avgjøre valget til høsten. Derfor går vi til valg på å skape en skole med kunnskap og mestring, trygge jobber og kvalitet og valgfrihet i omsorgen, understreker Helleland.

– Høyre maktet å holde seg oppe da det buttet imot for KrF og Venstre tidligere, men har nå en synkende kurve. Partiet klarer ikke lenger å holde seg på samme nivå, påpeker Aardal.

Møter klima- og miljøkrisen

Oppslutningen for MDG på 6,5 prosent er rekordhøyt på målingene fra Opinion.

– Dette er enda en fantastisk måling for oss og gode nyheter for alle som skal arve kloden. Dette viser at flere og flere ser at De Grønne har den beste politikken for å møte klima- og miljøkrisen, sier nasjonal talsperson i MDG, Une Aina Bastholm.

– Nå jobber vi for et brakvalg i september, slik at vi kan gjøre store framskritt lokalt i å kutte klimautslipp, bevare miljøet og bygge et moderne kollektivtilbud over hele landet, føyer hun til.

