Julie lå klar til operasjon da korona-krisen rammet

Julie Ekelund lå på sengen utenfor operasjonssalen. Men det var noe som ikke var helt som det skulle. Hun merket at legene nølte. Resten av Norge hadde stanset opp i koronakrise.

11. mars sjekket de inn på Rikshospitalet i Oslo, og dagen etter ble Julie trillet til operasjonssalen.

– De hadde gjort alle preoperative forberedelsene, tatt blodprøve, vasket meg med sprit og jeg var fastende. Både Morten og jeg hadde overnattet på sykehuset, og barnepass hjemme var organisert i lang tid framover. Vi var klare. Men jeg skjønte at det pågikk en diskusjon blant legene om de skulle gjennomføre operasjonen eller ikke. Og til sist ble det bestemt og vi fikk beskjed: operasjonen ble utsatt på ubestemt tid, sier Julie Ekelund.

Morten Hauge har kronisk nyresvikt og er helt avhengig av behandling. Uten transplantasjon må ha få dialyse, en tøff behandling som både går utover fysisk tilstand, jobb og privatliv.

Paret fra Fredrikstad, som også har to små barn, var klarert fra Rikshospitalet for at Julie Ekelund skulle kunne donere en av sine nyrer, og etter at bestemmelsen var tatt hadde forberedelsene hadde tatt over et halvt år.

– Det er en lang prosess å forberede i forbindelse med en nyretransplantasjon med donor. Den starter tidlig, og minst et halvt år før operasjonen kan gjennomføres og man må igjennom mange tester med MR-skanning og så videre. I tillegg kommer det å legge til rette med jobb, barnepass og så videre, for rekonvalesensen tar normalt rundt åtte uker i beste fall. Så når du er på sykehuset og i ferd med å bli trillet inn på operasjonssalen er du rimelig klar, og selvsagt blir man skuffet når det da likevel ikke skjer, sier Morten Hauge.

Men både Morten Hauge og Julie Ekelund legger fort til at selv om de ble skuffet har de stor forståelse for at legene tok en klok beslutning.

– Avgjørelsen var basert på hvorvidt det er smart å gjennomføre en operasjon som ville sette to liv i fare ved at vi havnet i risikogruppen når det gjelder korona. Etter operasjonen får man medisiner som er kraftig immundempende. Med dagens situasjon ville det kanskje betydd at Morten hadde måttet ligge på isolat i mange måneder etterpå. Det hadde vært en enorm påkjenning, sier Julie Ekelund.

– Ja, jeg var skuffet i starten, vi hadde fått en operasjon avlyst tidligere også. Men når jeg ser hva som nå skjer med landet vårt og hvor mange som har det tøft har vi full forståelse for legenes beslutning, sier Morten Hauge.

Etterpå la Julie Ekelund ut en post på Instagram.

– Det er ikke ofte jeg legger ut såpass private ting i sosiale medier, men denne situasjonen var såpass spesiell at jeg hadde lyst til å dele den, sier hun.

Julie Ekelund jobber som rådgiver for Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst. Der er beredskapen nå er satt opp til gult, som betyr at mange planlagte operasjoner er utsatt på ubestemt tid.

– Så vi vet ikke når transplantasjonen kan gjennomføres, vi må bare ta tida til hjelp, vente og se, sier Julie Ekelund til Dagsavisen.

