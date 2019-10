Jon-Ivar Nygård velger å lukke øynene og Fremskrittpartiets Bjørnar Laabak melder «Autopass»

Fredag 15. november vil våre digitale bombrikker motta signaler fra seks nye bomstasjoner rundt Fredrikstad – i tillegg til de som allerede har vært i bruk ved Værstebrua og Kråkerøybrua. Åpningen av milliardprosjektet riksvei 110 Ørebekk-Simo blir startskuddet for bompengeinnkreving i første del av Bypakke Nedre Glomma – noe som skal feires med snorklipping og prominente gjester. Åpningsseremonien blir som å vifte med en rød klut foran Ambjørnrødbeboerne.

Bompengemotstanden i Fredrikstad nådde aldri de helt store høyder – bortsett fra noen gule vester i frontruta, høylytte tilrop på et folkemøte og grinete ikoner på Facebook. «Fasiten» etter valget viser at bompengemotstanden ikke var utslagsgivende for valg av partiliste. Arbeiderparti-ordfører Jon-Ivar Nygård har gjort en god jobb og har tillit i befolkningen – selv om Fredrikstad arbeiderparti falt i oppslutning var det nok mange som ga Nygård en «indirekte personstemme» ved å velge stemmeseddelen til Ap. Det hjalp heller ikke på Fremskrittspartiets oppslutning at Bjørnar Laabak lovet riving av bomstasjonene.

Facebook-gruppa Nei Til Bomring Rundt Fredrikstad har i overkant av 9.000 medlemmer – men byens bompengeaktivist Kirsti Nelvik vil ikke invitere Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) inn i varmen. Nelvik har valgt å sprette litt rundt fra stasjon til stasjon og planlegger nå «gul-vest-aksjon» under åpningen 15. november – tydeligvis må Ambjørnrødbeboerne fortsatt kjempe sin egen kamp.

Denne uka har FNB etablert lokallag i Indre Østfold og varsler at Fredrikstad står for tur. For beboerne på Ambjørnrød vil forhåpentligvis et lokallag av FNB gi en bredere støtte til 3.000 «utestengte» og bomfaste – enn det de har opplevd så langt. Ordfører Nygård velger å lukke øynene for utfordringene og fremmer ingen ytterligere tiltak for å lette bompengebelastningen i området. Frps Bjørnar Laabak melder «Autopass» etter nedgangen på 12,5 prosent.

