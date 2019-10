– Jeg tenker på oldefar ofte, men livet mitt tok en annen vei

Vollmester Ragnar Dahl møter oss med et stort smil, et fast håndtrykk og en dings på magen.

– Jeg kjører robot!, sier han før han bråsnur og farer opp på vollkrona. Vi følger etter. Snart får vi møte roboten, selvkjørende dieseldrevet gressklippertraktor, fjernstyrt fra 150 meter unna og evne til å forsere de stedvis 40 grader bratte hellingene på vollverket. Og veldig morsom å skremme folk med.

– Da gjemmer jeg meg, så ingen ser meg. Så kan jeg kjøre den rett opp bak dem, sier han og ler.

LES OGSÅ: – Det ordtaket rappa jeg fra en bar i Irland. Jeg synes det var så fint (Demokraten+)

Grønt, men ikke grønt

Han er levende opptatt av alt som spirer og gror på grøntanlegget, og et vandrende leksikon over festningens historie. En gang var den alt som sto mellom oss og trusselen fra Europa. Et halvstjerneformet festningsverk bygget i nederlandsk tradisjon med fem bastioner på en hovedvoll med foranliggende voller og utenverker av raveliner og vollgrav.

I 1991-1994 ble festningen oppgradert og strammet opp, Ragnar ble ansatt som kommunal vollmester og startet dermed sitt daglige virke i oldefarens fotspor. Nesten.

– Han var offiser her på festningen i over femti år. Jeg tenker på oldefar ofte når jeg går her ute, men livet mitt tok en annen vei, sier han og ser ut over vollene mot Vaterland.

– Jeg prøvde militæret. Men jeg valgte å utdanne meg i det grønne.

Den unge Ragnar Dahl gikk landbruksskolen på Kalnes og har jobbet i naturen hele livet. 41 år i kommunens tjeneste, den siste halvdelen i Gamlebyen. På festningen har han ansvar for 500 historiske trær, et ukjent antall dekar gress, og en myriade av blomsterflora.

– Alle grønne ting har fotosyntese. Jeg pleier å tenke på Gamlebyen som Fredrikstads lunge. Også er det viktig for meg å ta vare på biene. Derfor lar jeg de unge seljene stå langs vollen, for det er mat til biene om våren. Så kommer kastanjene, og deretter blomsterenga.

PORTRETTET: – I det rommet møtte jeg døden. Den bare var der. Fylte hele rommet (Demokraten+)