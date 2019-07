– Jeg foretrekker å bruke engelske og rojalistiske navn på sjakkbrikkene, som knight og bishop

Hvem: Thorbjørn Skaug (66)

Hva: Psykologspesialist

Aktuell: Ønsker å bli sjakkpresident

Du har selv lansert ditt kandidatur til å bli sjakkpresident i Norges Sjakkforbund. Hvorfor ønsker du å ta på deg dette vervet?

– Fenomenet sjakk er interessant, og det å være president er jo uten tvil prestisjefylt. Det liker jeg. Jeg har vært interessert i sjakk hele mitt voksne liv.

Hva sier kolleger, familie, venner og medlemmer i sjakklubben om ditt initiativ? Slår janteloven til?

– Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger. Noen er avventende, noen er «kritiske» og mener at jeg bare er ute på en «egotripp». Da svarer jeg at skal man bli president, så må man nettopp være det – kjøre en egotripp. Janteloven? Vel, en av mine venner pleier å si at mennesket er en «avansert morderape» – således blir det noen «du skal ikke tro at du er noe».

Hvor lenge har du spilt sjakk og hvor ofte blir du «sjakkmatt»?

– Jeg har spilt sjakk aktivt siden jeg var 25 år. Men jeg skulle ønske jeg hadde lært spillet tidligere.

I Dagbladet skrev Fredrik Wandrup om boka «Sjakkspillets mysterier» følgende: «Sjakk er kort sagt umåtelig fascinerende og kan brukes som et speil på virkeligheten». Hva mener han med det?

– Det er så mange sider ved sjakk som kan overføres til livet generelt (sjakkmetaforer). For eksempel trekk som ikke kan rettes opp igjen (har man flyttet en bonde fram, da kan den ikke gå tilbake). Så har vi fenomenet «patt» som er en låst situasjon som ingen kommer ut av, og selvfølgelig har man alt dette med strategi og taktikk. Det gjelder jo livet generelt. Livet er på mange måter «et spill».

LES OGSÅ: P-sjefen røper: Har fått én parkeringsbot i Fredrikstad

Er de fleste klar over at sjakk er et krigsspill?

– Det varierer hvor godt kjent dette er. Men for all del; det er absolutt et krigsspill. Selv liker jeg imidlertid å spille remis (uavgjort) som den fredens mann jeg er. Det irriterer mange.

Brikkene i sjakk har ulike betegnelse på ulike språk. Selv foretrekker jeg det engelske og rojalistiske som knight, bishop osv.

Hvorfor skal interesserte melde seg inn i Fredrikstad Schakselskap når de heller kan sitte hjemme i sofaen og spille sjakk på nettet?

– Bli med i en sjakklubb på grunn av det sosiale er min oppfordring. Flere kommer også bare innom for å se på, noe som også er helt greit. I sjakklubben har vi det hyggelig og ikke minst prater vi sammen. Terskelen for å oppsøke en sjakklubb er ikke så stor som mange tror.

Er sjakkinteressen stor i Fredrikstad? Etter hva vi har hørt bruker du litt utradisjonelle metoder for å vekke interessen for sjakkspillet?

– Sjakkinteressen er stor og trengs ikke å skapes. Det som trengs er å få fanget den opp. Jeg har tatt med meg brett og brikker på utesteder i byen. Da blir det nysgjerrige blikk nå jeg har satt det opp, og flere vil spille.

LES OGSÅ: I kjølvannet av Tall Ships' Races (Demokraten+)

Hva er dine neste planer på veien til å bli Norges nye sjakkpresident?

– Jeg kommer til å holde temaet oppe, besøke andre norske klubber og drive valgkamp. Det er viktig å være lydhør for hva klubbene sier. Kanskje jeg også kommer til å jobbe med å få ordførerens støtte.

Hvilken bok har betydd mest for deg? Bortsett fra din egen bok om spilleavhengighet.

– Bibelen. Den er en underlig greie fra A til Å, men med sammenheng. Sjakken, som jo er et «guddommelig spill» er også noe mystisk fra A til Å.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode samtaler.

Hvem var din barndomshelt?

– Zorro.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Min tendens til latskap og å utsette ting (prokrastinasjon).

Hva gjør du når du skeier ut?

– Sigar og whisky.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det unngår jeg helt. Blir fort misbrukt av litt for radikale krefter. Jeg var nylig over lengre tid i Hongkong, da lå jeg veldig lavt.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har sagt en del som jeg ikke skulle ha sagt, men vanskelig å ta tilbake (jf. bondetrekk i sjakk). Noen ganger må man bare innse at gjort er gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– For all del. Jeg ønsker overhodet ikke å bli stående fast i heisen.

Fikk du med deg denne?: – Taube gjør oss glad (Demokraten+)