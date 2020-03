Inviterer barn og unge til nasjonal gaming-turnering

Det er den frivillige organisasjonen Bibliogames, som vanligvis tilbyr spillarrangementer over hele Norge, som nå står bak de nasjonale turneringene i online-gaming. Fra og med fredag 3. april, og gjennom hele påsken, skal barn og unge konkurrere i henholdsvis dataspillene Minecraft og Fortnite – først lokalt, og deretter nasjonalt.

«Bibliogames sparker hjemmesittingen midt i baken. Sammen med 27 bibliotek fra nord til sør arrangerer vi den nasjonale turneringen Bibliobattles 2020, hvor du kan konkurrere i Minecraft og Fortnite! Følg med på biblioteket ditt sine nettsider i dag for å se om du kan være med», skriver organisasjonen selv på sine Facebook-sider.

Les også: 3 gode råd mot brakkesjuke for deg som er hjemme med barn (Demokraten+)

– Pekefingermentalitet

Lokalt er det bibliotekene som organiserer turneringene, og Fredrikstad bibliotek er blant dem som har hevet seg med. Nå søker de etter 15 deltakere i alderen 7 til 12 år som ønsker å teste Minecraft-ferdighetene sine. Fortnite-konkurransen er rettet mot de litt eldre, fra 12 til 18 år. Informasjon om påmelding finnes på bibliotekets Facebook-sider, og fristen går ut ved midnatt fredag 27. mars.

– Det er altså ikke ubegrenset med plasser, og Minecraft-turneringen er nesten fulltegnet allerede. Men på Fortnite-turneringen er det fortsatt en del ledige plasser, sier avdelingsleder Kirsti Knutsen ved barne- og ungdomsavdelingen på Fredrikstad bibliotek til Demokraten.

Hun fastslår at spillaktivitet er en helt naturlig ting å tilby for bibliotekene, og at det derfor var en enkel avgjørelse å bli med også på dette digitale tilbudet.

– Det er mye pekefingermentalitet rundt dette med gaming, men her er det også mye bra for de unge med tanke på historiefortelling og karakterutvikling. Det er en sosial, men smittefri aktivitet, noe som er viktig i disse dager, mener Knutsen.

Les også: Solberg: Skoler og barnehager blir stengt til over påske

Mange muligheter

Dette er imidlertid langt fra det eneste det kommunale biblioteket tilbyr av alternative aktiviteter i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset og stengte lokaler.

– Blant annet har vi lagt ut en videosnutt der en av våre ansatte ved filialen på Østsiden holder eventyrstund. Vi kommer nok også til å legge ut flere slike videoer med både sang og eventyr, men porsjonere det litt utover, så ikke alt kommer på en gang, forteller Knutsen.

I tillegg legges det daglig ut boktips for både barn og voksne på bibliotekets Facebook-sider, og det jobbes nå med å lansere en egen lesebingo, samt en fotokonkurranse der barn og ungdom oppfordres til å komme med egne forslag til bokomslag eller bilder fra handlingen i sine favorittbøker.

– Etter hvert kommer vi også til å legge ut tips til ulike påskesysler, så det er lurt å følge med på nettsidene og facebook-sida vår framover, smiler Knutsen.

Slik fyller du dagene

Fredrikstad kommune har laget en egen nettsak med forslag fra pedagoger og kulturarbeidere til hva dagene kan fylles med nå som skoler og barnehager er stengt.

Her finner man mange tips til både inne- og utelek, som for eksempel hjemmebowling, turbingo og familiequiz.

Det listes også opp ulike former for musikalsk aktivitet, lesing, forming og matlaging.

Også Barnas Turlag Nedre Glomma anbefaler turbingo, og har på sine Facebook-sider lagt ut forslag til fem forskjellige varianter.

«Det er lurt å lufte hode litt om dagen🌲 Gå få sammen, hold avstand og gå et sted ikke alle andre går💚», oppfordrer de.