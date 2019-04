– Ingen unnskyldninger for ikke å være med

– Vi ønsker at folk skal endre vanene sine som følge av at de er med på denne aksjonen, og erfaringer fra tidligere år viser at deltakerne både har fått et økt aktivitetsnivå og høyere ambisjoner for hvor aktive de ønsker å være etter at konkurransen er over. Mange av dem som før ville valgt bilen, merker at det ikke er så ille å gå eller sykle i stedet, forteller daglig leder Stian Olbergsveen i Østfold Bedriftsidrettskrets.

De organiserer årets «sykle til jobben»-aksjon her i fylket, en nasjonal kampanje som onsdag går av stabelen for 46. gang.

– Dette er et kjempefint folkehelsetiltak, som vi oppfordrer alle til å delta i, og kanskje særlig at bedrifter kommer mer på banen, sier Olbergsveen.

Mange etternølere

I fjor deltok 42.000 personer i aksjonen på landsbasis, 3.000 her i fylket. Olbergsveen håper på minst like mange i 2019.

– Foreløpig er det 1660 personer påmeldt i Østfold i år, 584 av disse fra Fredrikstad. De fleste påmeldingene kommer rett før oppstart og et par dager inn i kampanjen, så dette ser positivt ut, og vi gleder oss veldig til å komme i gang, fastslår han.

For å lokke til seg flere, kan arrangørene også skilte med flotte premier både nasjonalt og lokalt, som alle deltakere er med i kampen om.

– Alt fra sykler og sekker til reiser, både små og store belønninger for innsatsen. Vår oppfordring er at også bedriftene selv premierer ansatte. Hvis mange kollegaer er med, skaper det et ekstra fint samhold å både kunne jobbe mot et felles mål, og konkurrere vennskapelig internt.

– All aktivitet teller

Og det er ikke bare på to hjul man kan hevde seg i konkurransen, så ifølge Olbergsveen nytter det lite å skylde på at det kan være vanskelig for mange å sykle til jobben.

– All aktivitet kan registreres – om det er styrketrening, fotball, squash eller en gåtur. Her i Østfold spanderer også fylkeskommunen deltakeravgiften for alle som vil være med, så det er egentlig ingen unnskyldninger for å la være.

Fylkeskommunen har fått med seg sykkelbyene Nedre Glomma, Moss/Rygge og Askim/Mysen på laget for å få til gratis deltakelse. I tillegg vil det bli arrangert gratis vårsjekk av sykler i både Fredrikstad, Sarpsborg og Moss i forbindelse med aksjonen – henholdsvis lørdag 27. april og lørdag 6. mai.

– Om du bor i Trøgstad, Eidsberg, Moss, Halden, Fredrikstad eller på Hvaler, spiller ingen rolle. Sykling er sunt, uansett. Å få flere til å sykle eller gå er en prioritert oppgave, både folkehelsemessig og for å skape bedre bomiljøer, sier fylkesordfører Ole Haabeth i en pressemelding.