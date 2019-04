Ida Wernersen blir FBK-trener

Wernersen blir juniortrener sammen med Anders Pollen, melder klubben på egne nettsider.

29-åringen har allerede skaffet seg trenererfaring for J16-laget til Kråkerøy i Bringserien, og har denne sesongen hatt ansvaret for skadeforebyggende trening i FBK.

Wernersen sier følgende til klubbens nettsider om sin nye rolle:

– Det blir veldig bra å komme tilbake til FBK og jeg gleder meg til å bidra i klubben som jeg selv har spilt for i mange år. Det er både gøy og utfordrende å stå på benken. Erfaringene som spiller kommer godt med selv om man som trener jobber på en litt annen måte. Min viktigste oppgave som trener for juniorspillere blir å veilede og legge til rette for å utvikle deres tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter. Jeg tror det blir viktig å se hver enkelt spiller, samtidig som vi skal få laget til å fungere godt sammen.