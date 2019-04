Prisantydning på fritidsboligene som ligger ute til salgs spenner fra 2,1 millioner kroner for en hytte på 58 kvadratmeter med adresse Fotenveien, til sommervillaer i luksusklassen - hvor prisen er over 30 millioner kroner. Hytta i Foten er for øvrig allerede solgt.

- Dagens hyttekjøpere er ofte godt etablerte barnefamilier, forteller eiendomsmegler Spernes.

- Fritidsboliger med prisantydning mellom 3,5 og 6 millioner kroner får som regel god interesse i markedet, og er «innafor» hos mange kjøpere.

Bilvei helt fram, vann og avløp og generelt grei standard er kravene dagens hyttekjøpere ønsker.

- Mange av hyttene som nå kommer på markedet ble reist på 60- og 70-tallet, ofte av selvbyggere. Mitt råd er derfor å ta med seg en fagmann på visning for å unngå ubehagelige og ikke minst kostbare overraskelser, mener Spernes.

- Generelt ønsker de fleste en grei standard på hytta, siden bruken er helt annerledes enn tidligere. Investeres det noen millioner kroner i en hytte ønsker man å bruke den hele året, og ikke kun fire uker på sommeren.