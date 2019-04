Hyttene på pristoppen i Fredrikstad og Hvaler

Sesongen for hytteomsetning er gjerne i startgropa ved påsketider, kunne megler John Arne Spernes fortelle til Demokraten 11. april.

Med varmere og mer solfylte dager blir vi minnet om at sommeren nærmer seg, og det er ikke unaturlig at de som går med en hyttedrøm i magen begynner å sondere markedet.

- Fritidsboliger med prisantydning mellom 3,5 og 6 millioner kroner får som regel god interesse i markedet, og er «innafor» hos mange kjøpere, ifølge Spernes.

De seks dyreste

I det øvre prissjiktet, som for øvrig spenner vidt fra 8 millioner til over 30, finner vi seks hytter i to av de største hyttekommunene i landet på Finn.no akkurat nå.

På Hankø, hvor det finnes om lag 160 private sommerboliger, lokker Privatmegleren med «herskapelig landsted med over 12 måls tomt» fra 1890, hvor du for 14,8 millioner kroner kan sikre deg en barnevennlig eiendom mellom ferjebrygga og fjordhotellet.

Et noe mindre landsted fra 1856, også dette med nærhet til sjøen, selges for over 9,7 millioner på fastlandssiden på Vikane. En egen øy på i underkant av 10 mål følger med, men her er det boplikt, opplyser Eie i salgsannonsen.

En langt mer moderne hytte, arkitekttegnet og rett ved sjøen, kan du sikre deg for 8,5 millioner kroner på Langøya på Kråkerøy. Denne var nybygd i 2016, men også langt mindre enn de to landstedene. «En perle av en fritidseiendom», lokker meglerfirmaet Eie.

Med et byks opp i prisantydning, nærmere bestemt for 18 millioner, kan du sikre deg sommervillaen «Miramar» på fastlandssiden ved innseilingen til Hankøsundet, hvor mye av stilen og sjarmen fra bygggeåret 1922 er beholdt, ifølge meglerfirmaet Møller & Partners.

Ellers kan du for nesten halve prisen, antydet verdi er 9,9 millioner, legge beslag på din egen øy i Hvaler-skjærgården, hvor den arkitekttegnede hytta på Lille Granholmen fikk sine drøyt 80 kvadratmeter bygget i 1991, ifølge eiendomsmegleren Krogsveen.

På sørsiden av Hankø ligger den dyreste av de 33 fritidsboligene til salgs på Finn i Fredrikstad og Hvaler ved inngangen til påske. «En eventyrlig eiendom», mener Sem & Johnsen Eiendomsmegling om hytta til 35 millioner kroner.

Etter påske får den selskap på pristoppen av en royal fritidsbolig og Hankø-nabo, når Bloksberg - i kongefamiliens eie siden 1947 - legges ut for salg.

