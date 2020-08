Hvor mange kan jeg invitere til fest? Dette er rådene og reglene som gjelder nå

I løpet av våren og sommeren har regjeringen kommet med mange nye råd og retningslinjer for hvor mange mennesker som kan samles på én gang, både hjemme, i parker eller på offentlig sted i den gradvise gjenåpningen av samfunnet.

I en ny undersøkelse svarer mer enn en av tre, 36 prosent, at de synes det er vanskelig å følge med på hvilke koronaregler som gjelder. Tallene fra Norsk koronamonitor fra Opinion viser at 39 prosent ikke synes det er vanskelig, mens en av fire svarer verken eller. Over 31.000 nordmenn er spurt i undersøkelsen.

Andelen som synes det er vanskelig å vite om de følger retningslinjene, har økt med 10 prosentpoeng siden juli.

Ansamlinger og fester

Den siste tida har politiet stanset flere store fester i mange norske byer. I Oslo har byrådet truet med bøter for drikking på offentlig sted etter de store festene tidligere denne uka, og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har advart at fadderuka kan avlyses hvis ikke situasjonen bedrer seg.

Både i Oslo og andre steder i landet er fadderarrangementer allerede avblåst, og i Bergen og Trondheim er studenter satt i karantene.

50 personer er så langt bekreftet koronasmittet etter fire fester på Oslo Vest i starten av august. Kommunikasjonsrådgiver i Helseetaten i Oslo, Caroline Bremer, sier tallet kan øke. De fleste av de smittede er i Oslo, men fem av dem er i Bergen og fire i Bærum, ifølge NTB.

Nå bekrefter Helsedirektoratet at det kan komme en innstramming i reglene for hva som er tillatt, skriver Adresseavisen.

I dag er sammenkomster med mer enn 20 personer frarådet, mens arrangementer på offentlig sted med mer enn 200 personer ikke er tillat.

– Da det ble innført var vurderingen at det ville være tilstrekkelig med råd til private forsamlinger. Men hvis råd ikke følges, må man vurdere å gjøre det til en regel, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til VG. Den samlede pakka med virkemidler er nå under vurdering, sier Lie.

– Det er ingen konklusjoner her, og det er regjeringen som bestemmer. Men vi legger merke til at noen ikke følger rådene, og det blir tatt på alvor, fortsetter han.

Kan møtes

Det viktigste du må tenke på når du inviterer, er at det fortsatt må være en meter avstand mellom gjestene, skriver Helsenorge i oversikten over korona-råd. De to andre overordnede rådene er å holde deg hjemme hvis du er syk og god håndhygiene.

Dette er reglene som gjelder enn så lenge:

* Hvor mange kan møtes i private sammenkomster?

I arrangementer, feiringer eller lignende på privat eiendom er rådet at inntil 20 personer kan samles. Hver person telles som én, også hvis de er i samme familie. Igjen er det viktig å ha minst én meters avstand mellom gjestene, selv om medlemmer av samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Dette rådet gjelder både innendørs og utendørs for alle private sammenkomster eller løsere arrangementer der det ikke er en ansvarlig arrangør, skriver Helsedirektoratet.

Det er laget en egen oversikt over hvilke anbefalinger som gjelder for barnebursdager. I tillegg til avstand og god håndhygiene, anbefales det blant annet at mat, også kaker, bør serveres i ferdige porsjoner.

* Hva med det som kalles arrangementer på offentlig sted?

Her er retningslinjene at inntil 200 personer kan samles. Kravet er at det må være en ansvarlig arrangør, og med offentlig sted menes blant annet steder der allmenheten ferdes. Det samme gjelder arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, forsamlingshus, konferansesaler og haller. De vanlige reglene for avstand gjelder også her.

Private selskaper som konfirmasjon, dåp, bryllup, bursdag og begravelser er blant det som faller inn under beskrivelsen arrangementer.

Det er en rekke krav til hvordan arrangementene kan gjennomføres, og arrangøren må ha oversikt over alle som er til stede. Det er i tilfelle det må gjøres smittesporing i etterkant. Du kan selv stå som arrangør hvis du leier et lokale.

Alle arrangementer med flere enn 200 personer er forbudt.

* Hvem kan inviteres?

Så lenge du selv er frisk, kan du få besøk av friske gjester, skriver Helsenorge.

Det gjelder også besteforeldre eller andre over 65 år. Helsemyndighetene anbefaler at de som er i risikogruppa for covid-19, er ekstra nøye med å følge råd om håndvask og avstand.

* Matservering

Rådene nå er at gjester kan bruke det samme serveringsbestikket, men at alle må ha hvert sitt spisebestikk.

Helsemyndighetene anbefaler også å unngå fingermat, i tillegg til at det understrekes at de som lager maten både må være friske og ha god håndhygiene.

