Hvor i all Fredrikstad: Her er vinnerne

De siste fem ukene har vi vist fram bilder som vår fotograf har tatt rundt omkring i vårt distrikt. Motivene har ikke alltid vært så vanskelige å gjenkjenne, men det store spørsmålet har vært: Hvor i all verden har fotografen stått da han knipset det? Bildene har ikke vært manipulerte, men det er brukt ulike objektiver slik at det ikke alltid er helt enkelt å kjenne seg igjen.

De heldige vinnerne – de som har kommet med den mest presise beskrivelsen av hvor fotografen har stått – har vunnet gavekort fra Paa Brygga.

Denne uka var det veldig mange som tippet at Finn Rune Christiansen hadde klatret opp på et tak, og både taket til Biltema og taket til Fasvo kom opp som forslag. Sannheten var langt enklere, og den var det Bogdan Julian Strapuc som kom med først da han skrev:

Bildet er tatt fra P-plassen (minibank) til Nordea i Spinneriveien (Fasvo). Ser sånn ut, i hvert fall, med telelinse...



Mange trodde at fotografen hadde klatret opp i høyden for å ta dette bildet. Foto: Finn Rune Christiansen

Disse vant gavekort fra Paa Brygga

Uke 45: Henrik Alexander Nehrig Olsen vant en stor pizza

Uke 46: Dan André Syversen vant en lunsj for to

Uke 47: Camilla Abrahamsen vant en stor pizza

Uke 48: Hans Ek vant en lunsj for to

Uke 49: Bogdan Julian Strapuc vant en stor pizza

