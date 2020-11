Få de beste historiene og de sterkeste meningene rett i innboksen med nyhetsbrev fra Demokraten!

Vår fotograf har tatt seg noen turer ut i høstværet og knipset bilder rundt omkring. Hver torsdag har vi presentert et bilde der du kunne gjette hvor fotografen har stått da han tok det.

Bildene er ikke manipulerte, men det er brukt ulike objektiver slik at det ikke alltid er helt enkelt å kjenne seg igjen.

Den som i løpet av uka kommer med den mest presise beskrivelsen av hvor fotografen har stått, vinner et gavekort fra Paa Brygga. Denne siste uken kan du vinne en stor pizza.



Denne er ikke så lett som du kanskje skulle tro, for nøyaktig hvor kan fotografen ha stått for å knipse dette bildet? Foto: Finn Rune Christiansen

Slik deltar du

Kjenner du deg igjen? Send oss svaret ditt i en e-post til demokraten@demokraten.no og merk den med «Hvor i all Fredrikstad» i emnefeltet. Vinneren og løsningen presenteres neste torsdag.

Forrige vinnersvar: Riksvei 116

Veldig mange trodde at fotografen hadde stått i Elingårdveien, og selv om de var i riktig område var det ikke helt presist likevel. Finn Rune Christiansen har nemlig stått på den andre siden av Riksvei 116 og tatt bildet tvers over krysset.

Vinneren ble dermed Hans Ek:

«Hei! Bildet i dagens, 19 nov, Hvor i all Fredrikstad er tatt fra krysset mellom Rv 116 og Elingårdsveien og inn i Elingårdsveien.»

Gratulerer, Hans! Du har vunnet et gavekort på en lunsj for to, som du kan hente hos Paa Brygga.

