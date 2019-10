Grov omsorgssvikt. Vold og drap. Historier om henlagte saker om kjæledyr som blir utsatt for mishandling opprører folk. I fjor gikk Lan Marie Berg ut og krevde at Oslo får et eget dyrepoliti. Nå har hun fått brev fra Justisdepartementet, og er skuffet over at de ikke kan love noe konkret.

Skuffende

– Regjeringen aner ikke når dette vil kunne komme på plass, og det er mildt sagt skuffende. Vi i De Grønne vil at Oslo skal være foregangskommune for god dyrevelferd, og vi synes det er naturlig at Oslo for en egen dyrepolitienhet i vårt politidistrikt, sier Lan Marie Berg.

– Mens regjeringen somler med å innføre dyrepoliti i Oslo, lider dyrene. Grove overgrep mot dyra blir ikke etterforsket. Etterforskningen av denne typen kriminalitet har altfor lenge vært nedprioritert, og det opprører meg at regjeringen har gjort så lite for disse dyrene, sier Lan Marie Berg.

Alvorlig forbrytelse

Vold mot dyr er en alvorlig forbrytelse, og loven er tydelig.

– Hvorfor trenger vi et eget politi for å etterforske denne typen dyrekriminalitet?

– Dessverre har etterforskningen av denne typen kriminalitet altfor lenge vært nedprioritert. Egne dyrepolitienheter ser ut til å snu denne trenden, sier Berg.

– Nå i sommer har vi hørt om hvordan hunder forlates i veikanten eller dumpes med kjetting rundt halsen i vannet. I snitt forlates over 20 kjæledyr i Norge hver dag, og problemet øker. Rekordmange dyr lider og blir forlatt. Dette viser at det haster å få på plass et dyrepoliti over hele landet, ikke minst i hovedstaden.

Sammenheng

Hun får støtte fra Åshild Roaldset, daglig leder for Dyrebeskyttelsen Norge.

– Dessverre opplever vi igjen og igjen at kriminalitet mot dyr ikke blir etterforsket og ender med rettskraftig dom. Dette er alvorlig, ikke minst når vi vet at det er en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, sier Roaldset.

– I fjor overtok Dyrebeskyttelsen Norge over 500 familliedyr som var blitt vanskjøttet eller mishandlet fra politiet og Mattilsynet. Politiet og Mattilsynet mangler infrastruktur til å ta vare på dyr. Det er problematisk at dersom man varsler om at et dyr blir utsatt for dyremishandling så risikerer dyret måtte bøte med livet med mindre Dyrebeskyttelsen Norge sine 27 lokalavdelinger står parat til å overta dyr fra myndighetene. Dyrevelferd er i stor grad overlatt til frivillige og til tilfeldighetene, sier Åshild Roaldset.

– Både Mattilsynet og politiet har knapt med ressurser og må prioritere hardt. Jeg tror ikke på at verken regjeringen eller politiet tar vold på alvor før vold mot dyr også blir tatt på alvor. Vi kan aldri nedprioritere vold uavhengig av hvem som blir utsatt for den, likevel ser vi at vold mot dyr nedprioriteres og nærmest ikke etterforskes i det hele tatt. Vi ser gjentatte ganger at alvorlig vold mot dyr ikke en gang kommer med i politijournal, dermed mangler vi viktig tall og statistikk. Vi mener et eget dyrepoliti vil kunne endre dette, sier Roaldset.

Trøndelag forbilde

– Den ferske prosjektrapporten fra Dyrekrim i Trøndelag viser at prosjektet har hatt stor effekt: Samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet er kraftig forbedret, saksgangen går fortere og bevissikringen er blitt langt bedre. Flere studier peker på en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Effektiv bekjempelse av dyremishandling kan derfor bidra til oppdagelse og forebygging av vold mot mennesker, sier Lan Marie Berg.

Til tross for flere forsøk har det ikke lykkes Dagsavisen å få noe svar fra Justisdepartementet.

