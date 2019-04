Høie: Leger kan ta pasientbilder med privat mobil

Høie skal sende et rundskriv til landets sykehus med konkrete instrukser for personvern, skriver Aftenposten.

Leger og forskere har tidligere fortalt til avisen at personvernombudets strenge tolkning av personvernreglene aktivt hindret dem i forsvarlig medisinsk praksis. Blant annet hadde de ikke lov til å se pasientjournalen til personer de selv hadde behandlet dersom de ikke lenger var behandlende lege.

Ved enkelte sykehus har det også vært praksis at det er i strid med loven at leger bruker privat mobiltelefon til å ta bilder for å få en vurdering fra andre leger for å gi rask og riktig akutthjelp.

Helseminister Bent Høie skriver i instruksen at leger nå kan få tilgang til pasientens journal selv om de ikke er behandlende lege for å sjekke om behandlingen som ble gitt, var riktig.

Høie skriver at det er uheldig at røntgenbiler og EKG-bilder har blitt sendt til legekolleger for råd, men sier det kan «ut fra en nødrettsbetraktning av og til være nødvendig for å gi pasienten trygg og rask behandling» og gir dermed mobilbilder tommel opp.