Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

De ansatte frykter nå økt sykefravær og redusert produktivitet med en drastisk omgjøring.

– All fornuft tilsier at vi ikke vil klare å opprettholde effektiviteten og holde sykefraværet nede hvis ledelsen i Tine nå får presset gjennom en full arbeidstidsordning. Sekstimersdagen har vært en økonomisk lønnsom ordning og gitt selskapet positiv omtale, sier Kåre Pedersen, lokal tillitsvalgt for Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) i Tine Heimdal.

Påvirker 150 ansatte

Sekstimersdagen har Tines sentrallager på Heimdal i Trondheim hatt som en fast ordning siden april 2007. Men etter en utredning foreslår konsernledelsen i Tine nå å gjøre følgende for de rundt 150 ansatte ved ostefabrikken i Heimdal:

Enten så forlenges arbeidsdagen med en halvtime til seks og en halvtime, eller så blir varigheten på sju og en halv time – altså en forlengelse med halvannen time fra den nåværende ordningen.

– Hvis vi får gjennomslag for en halvtimes lengre arbeidsdag, skal vi klare å være like effektive. Å øke til full arbeidsdag er negativt både for bedriften og de ansatte. Vi har fleksibilitet og to og en halv times driftstid å gå på hver dag hvis det røyner på med nåværende modell eller en ordning på seks og en halv time, sier Pedersen.

Større totalbelastning

Han frykter at de ansatte blir fullstendig låst med en driftsmodell på sju og en halv time. Spesielt gjelder det for ansatte som er omfattet av en skiftordning. Hvis skiftet er ferdig rundt midnatt, vil ikke folk være hjemme før klokka 0030–0100. Det kan forstyrre både døgnrytmen, familielivet og helsa.

– Totalbelastningen vil bli større, og det vil bli vanskelig å få lagt seg til rett tid. I sum vil det påvirke både produktivitet og sykefravær. Det blir heller ikke noen større inntjening for selskapet med en slik modell, hevder Pedersen.

Dagskiftet er fra klokka 0700 til 1330, mens kveldsskiftet går fra 1330 til 2100 mandag til torsdag. Kveldsskiftene er lengre slik at de kan kutte dem ut på fredager. Kveldsskiftet pleide å være over ved midnatt.

Overraskende resultater

På Heimdal var redusert arbeidstid til samme lønn ikke en ren gavepakke fra ledelsen i 2007. Ledelsen stilte tre krav:

• Samme produksjon som før (= 20 prosent økt effektivitet)

• Samme leveringsgrad som før

• Sykefraværet måtte ikke stige

I starten overrasket resultatene: Effektiviteten økte med 30 prosent. De leverte det de skulle. Sykefraværet stupte fra 11 prosent til litt under seks.

Effekten jevnet seg ut over tid, men en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet i 2009 – to år etter at ordningen ble innført – viste at de ansatte også var svært fornøyde. De opplevde bedre helse og trivsel. Færre var slitne.

400 årsverk skal bort

Pedersen tror ledelsen i Tine har villet gjøre noe med sekstimersdagen på Heimdal i flere år. Da det i slutten av august ble kjent at Tine skal nedbemanne med nær ti prosent, ble det enda mer betimelig å se på ordningen. 400 årsverk skal bort i selskapet. Bakgrunnen for kuttene er at Tine forbereder seg på en nedgang i behovet for melk på nærmere 10 prosent. Den viktigste årsaken er at det blir slutt på eksport av Jarlsbergost.

– Når hele organisasjonen skal endevendes for å spare penger, er det også rimelig å se om vi kan jobbe bedre og mer effektivt. Men en full arbeidstidsordning ved Tine Heimdal er definitivt ikke veien å gå, sier Pedersen.

11. november skal det være et forhandlingsmøte om ny lokalavtale mellom arbeidsgiversiden og de ansatte.

Økonomisk potensial

Merete Høgaas er direktør i Tine faste produkter. Hun legger vekt på at en del av selskapets nye strategi er å øke konkurransekraften. Tine merker økt konkurranse fra import, og selskapet må spare der det er mulig. Det innebærer at alle steiner må snus og at alle i selskapet på en eller annen måte vil bli berørt.

– Vi ser et økonomisk potensial med å endre sekstimersordningen på Tine Heimdal. Med det mener jeg at det vil bli flere timer tilgjengelig. Vi kan ikke se noen dokumentert effket over tid verken på sykefravær eller helse, miljø og sikkerhet (HMS) med den nåværende ordningen, sier Høgaas til FriFagbevegelse.

Ledelsen er opptatt av å involvere alle ansatte ved Tine Heimdal og bruke tid på å finne en modell som kan fungere.