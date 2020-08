Her er finner du de tre nye sykkelhotellene

De nye sykkelhotellene ligger i tilknytning til innfartsparkeringene som ble åpnet i fjor høst. Åpningen av de nye hotellene ble markert på Kråkerøy onsdag, der blant annet ordfører Jon-Ivar Nygård holdt tale. Det skriver kommunen på sine nettsider.

– Alle innfartsparkeringene er plassert slik at det er mulig å reise videre med buss eller ferge. Med disse sykkelhotellene blir det nå også mye enklere å reise videre med sykkel. Kanskje samkjører man til en av innfartsparkeringene, og henter sykkelen som har stått parkert trygt og tørt over natten, sa ordfører Nygård i sin tale.

Les også: Trygg Trafikk avvikler skolepatruljen

Mange fordeler

Nygård sa at han forstår at sykkel ikke er et alternativ for alle, men at det på reiser under fem kilometer faktisk kan være et bedre alternativ med sykkel.

Ordføreren oppsummerte flere fordeler den enkelte kan oppleve ved å velge sykkel:

– Man kan få mer ut av tiden. Bilen er ikke alltid det raskeste valget, sykkel og kollektivt kan være bedre alternativer. Et stort antall av reisene i Fredrikstad i dag er på under fem kilometer, og på fem kilometer er sykkel konkurransedyktig med bil. Det håper vi at flere vil oppdage.

Helsegevinst ved at når vi sykler eller går til jobb, får vi kanskje de 30 minuttene i aktivitet vi trenger for å holde oss friske og raske. Og vi sparer penger. For oss selv – og for samfunnet.

– Man bidrar til å gjøre byen litt hyggeligere. En reise med bil tar opp mye mer plass enn en reise med sykkel eller til fots. Forestill deg at disse asfaltdekkene kunne vært parker og byrom der du kan slappe av, leke med barna dine, eller være sammen med gode venner.

Han mente også at det bidrar til å gjøre fremtiden bedre.

– Hvis hele Europa hadde den samme sykkelandelen som Danmark, ville utslippene i Europa kunne reduseres med over 25 %!

Les også: Østfoldbanen åpner kanskje ikke mandag heller

Adgang til hotellene

De nye sykkelhotellene ligger i tilknytning til innfarts- parkeringene ved brohodet på Østsiden, bak Shell på Kråkerøy og i Pancoveien (ved Fasvo) på Ørebekk.

Sykkelhotellene er gratis å bruke og alle har kameraovervåkning.

Utstyret til sykkelhotellene har kostet om lag 2,6 millioner og er finansiert med belønningsmidler fra Bypakke Nedre Glomma. Park & anlegg har levert sykkeltak, stativer, ladeskap og servicestasjoner, og Jørgensen & Jørgensen har levert de plassbygde sykkelhotellene.

Adgang til sykkelhotellene gis gjennom p-appen Fredrikstad P. Velg «Andre tjenester» og «Sykkelhotell» i p-appen og følg instruksjonene. Du mottar en kode som gir adgang til sykkelhotellet. Koden endres en gang i uken, mandager kl. 10.

Her finner du sykkelhotellene:

Fredrikstadbrua



• På Østsiden, Spinneriveien/Brohodet

• Nærmeste bussholdeplass er Brohodet øst og nærmeste fergeleie er Gamlebyen

• 24 plasser + 4 plasser til lastesykler/barnevogn

• Servicestasjon

• Mulighet for lading av batteri til el-sykkel

Kråkerøy

• Bak KIWI og Shell, Storhaugveien

• Nærmeste bussholdeplass er Kråkerøy super og nærmeste fergeleie er Smertu

• 24 plasser

• Servicestasjon

• Utvendige plasser til lastesykler/barnevogn

Ørebekk

• Pancoveien (ved Fasvo)

• Nærmeste bussholdeplass er Ørebekk og nærmeste fergeleie er Gressvik

• 24 plasser + 2 plasser til lastesykler/barnevogn

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten, se våre abonnementstilbud her.