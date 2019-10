– Helseminister Bent Høie øker sosiale ulikheter

Hvem: Camilla Steinum (43)

Hva: President i den Den norske tannlegeforening og privatpraktiserende tannlege i Fredrikstad.

Hvorfor: Reagerer kraftig på at regjeringen fjerner deler av støtten til tannregulering for barn.

Helseminister Bent Høie begrunner kuttet i støtte til tannregulering med at staten ikke skal sponse forbedringer av barns utseende og bidra til økt kroppspress. Det er vel en god tanke?

– Den norske tannlegeforening reagerer sterkt på kuttet i støtten til tannregulering for barn og unge i det som kalles gruppe C. Vi er helt enige i at staten ikke skal dekke kosmetisk behandling. Dette handler altså ikke om barns utseende eller kroppspress, vi snakker om bittfeil som krever behandling for å ha funksjonelle bitt. Dette vil føre til at de som har mulighet og råd til det vil gjennomføre behandling, mens andre ikke har økonomisk mulighet. Noe som vil styrke den sosiale ulikheten i munnhelse som vi allerede vet eksisterer. Er det virkelig slik vi vil ha det?

Hvilke innspill har foreningen kommet med til regjeringen før vedtaket om å fjerne støtten ble kjent?

– Den norske tannlegeforening er opptatt av å ha et trygderegelverk som er så godt som mulig og som gjør at vi kan prioritere pasientene med størst behov. Høie burde ventet på de faglige anbefalingene fra denne gruppen i stedet for å gjennomføre kuttene som vil få store konsekvenser for en stor gruppe barn og unge.

Føler du at tannlegeforeningen som faginstans blir hørt?

– Den norske tannlegeforening har stort sett god dialog med myndigheter, politikere og andre beslutningstakere, men vi er svært bekymret for denne regjeringens manglende vilje til å prioritere munnhelse på flere områder. Vi kunne nok ønsket at faglige innspill ble tatt mer på alvor i flere prosesser.

Du driver egen tannklinikk i Fredrikstad. Med protestene som nå kommer fra tannlegeforeningen kan ikke det lett bli oppfattet som å «be for sin syke mor»?

– Jeg driver tannlegepraksis i Fredrikstad men jeg er ikke kjeveortoped (reguleringstannlege) og behandler ikke selv disse pasientene. Dette kuttet vil heller ikke ramme tannlegene, som jeg har sagt tidligere. Det vil ramme barn og unge som ikke har mulighet til å betale for denne nødvendige tannbehandlingen selv, og dermed skape enda større forskjeller. Det er derfor en kamp for pasientene og ikke tannlegene.

«Regulerings-ekspertene» her i Fredrikstad har tronet høyt opp på inntektslistene. Er tannreguleringer priset for høyt?

– Myndighetene har bestemt at tannhelsetjenesten i stor del skal være en helprivat tjeneste. Det vil si at vi driver for egen regning og risiko uten noen form for statlig støtte. Tannbehandling av høy kvalitet koster og jeg har forståelse for at tannbehandling for noen kan være en stor utgift. Hvis myndighetene nå svekker stønadsordningen vil det føre til at denne behandlingen blir enda dyrere for pasientene. Det er ikke bra. Det er også slik at det er fri prissetting av tannhelsetjenester. Det vil si at prisen kan variere mellom ulike tannleger. Skal man gjennomføre en større behandling er det mulig å sjekke priser flere steder.

Er du redd for å gå til tannlegen?

– Nei, og det er det heller ingen grunn til å være. Men jeg har forståelse for at enkelte kan synes at det er ubehagelig. Mitt råd er å finne seg en tannlege man stoler på og ikke være redd for å snakke med tannlegen hvis du lurer på noe eller noe plager deg.

… og du skyller tennene i fluor?

– Jeg pusser morgen og kveld, og skyller med fluorskyll hver kveld.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Skindeep av Toeckey Jones – en ungdomsroman fra Sør-Afrika om apartheid som gjorde sterkt inntrykk når jeg leste den i ungdommen.

Hva gjør deg lykkelig?

– En hyggelig kveld med gode venner med god mat og et godt glass vin, og så er jeg glad i å reise.

Hvem var din barndomshelt?

– Trond-Viggo Torgersen. Jeg var veldig fascinert av programmene som han hadde på TV da jeg var liten.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg særlig på morgenen er humørsyk og at jeg er litt «kontrollfrik».

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser smågodt og sjokolade!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå ville jeg gjerne stått fast i heisen med Bent Høie. Ellers har jeg alltid hatt lyst til å møte Barack Obama.