Selv om utviklingen går i riktig retning, understreker assisterende helsedirektør Geir Stene-Larsen, at vi fortsatt ikke kan si at vi har beseiret viruset.

– Ett av hovedproblemene vi har i Norge er at så få har vært syke, noe som kan gi oss en utfordring senere med tanke på at vi ikke har bygget opp noen form for immunitet. Under én prosent har vært smittet, og det er bare de som er sikret mot ikke å bli smittet igjen. Alle andre er like sårbare når neste bølge kommer, sier han i et intervju med NRK etter dagens pressekonferanse.

– Naivt å tro at det er over nå

Det betyr at de tiltakene vi har iverksatt ikke nødvendigvis vil hjelpe spesielt mye hvis viruset kommer sterkere tilbake i en ny bølge.

– Vi ser at smittetallet nå er veldig lavt, og da kan det teoretisk sett dø ut. Mye taler for at smitten vil øke når vi nå slipper opp på tiltakene, men det er god sannsynlighet for at det vil holde seg på et lavt nivå. Samtidig går smitte som dette i bølger. Vi har vært gjennom den første, og må forvente at det kommer flere bølger. Det vil nok være naivt å tro at dette er over med den runden vi har vært gjennom nå, sier den assisterende helsedirektøren.

Hvis den samme trenden fortsetter viser beregninger at alle pasienter kan være utskrevet fra sykehus i mai. Stene-Larsen håper den rolige perioden varer lengst mulig.

– Vi har kjøpt oss et viktig pusterom, som gjør at helsetjenestene nå er bedre forberedt og har iverksatt testing som gjør at vi kan følge virusets utvikling over tid. Er vi litt heldige nå, kan vi holde viruset i sjakk hvis vi tester og følger opp hvert nye tilfelle som kommer og får både de og smittekontaktene deres i karantene, sier Stene-Larsen og fortsetter:

– Vi har egentlig blitt overrasket over hvor bra dette har gått, og hvor raskt vi har fått kontroll på epedemien. Utviklingen over tid har vist at det blir stadig færre på sykehus, og det tyder på at det er lite smitte i befolkningen. Like gledelig er den stor nedgang i de som trenger respiratorer, forteller han.

