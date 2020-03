Fra før har Heimevernet støttet politiet med grensekontroll langs store deler av riksgrensen, inkludert Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Nå har oppdraget blitt utvidet til å gjelde HV-01, som omfatter Vestfold og Østfold med hovedkvarter på Rygge flystasjon.

De bistår nå politiet med grensekontroll i Østfold. I første omgang er det snakk om mannskaper fra distriktets innsatsstyrke, Polar Bear VI.

– At vi nå yter bistand til politiet i forbindelse med utvidet grensekontroll er et godt eksempel på hva Heimevernet kan brukes til, sier generalmajor Elisabeth G. Michelsen, sjef for HV, til Forsvarets egne nettsider.