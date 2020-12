Hardt presset ambulansepersonell har ikke tid til vasking av bilene

Det oppsiktsvekkende utsagnet kommer fra en erfaren ambulansesjåfør som er lei av å se renholdet bli nedprioritert som følge av en mer og mer stresset arbeidshverdag.

Gror ned i møkk

I følge sjåføren med 15 års fartstid, er det ikke slik at ambulansene presumtivt er det mest smittevernssikre sted pasientene og de ansatte kan tenke seg i disse koronatider.

– Det burde selvsagt vært slik. Vi snakker tross alt om biler som skal forflytte de mest sårbare av oss og om en yrkesgruppe som skal serve samfunnet i en krise. Men virkeligheten de senere åra er blitt slik at vi skal «produsere» hvert eneste minutt. Utrykningsoppdragene kommer i et tempo som aldri før. Og i stedet for at lille Per på fem eller gamle Magda på 95 skal vente på oss fordi vi må fram med kluter og spray – ja, så prioriterer vi utrykningen framfor renholdet. Men dette valget fører altså til at svært mange av bilene gror ned i møkk i stedet for å bli vasket ned kontinuerlig, forteller den erfarne ambulansesjåføren som mener det er helt umulig å følge smittevernsreglene fra helsemyndighetene med dagens rammer.

– Hva gjør de ansatte og tillitsvalgte for å få satt disse utfordringene på dagsordenen?

– Vi har skrevet en rekke avviksmeldinger. Men så langt har vi ikke fått verken tilbakemeldinger eller flere ressurser. Jeg har en følelse av at ropene vi sender ut fullstendig blir neglisjert. Vi er de folka på jobb som vi er – det er ikke penger til å sette inn flere mann, er vel det egentlige svaret.

– Han har et poeng

Ambulansesjåføren sier til Demokraten at "han ikke på sitt bare liv" tør å stå fram med navn.

– Da vanker refs. Og det er jeg ikke interessert i. Men det er faktisk sånn at vi som "bare" er ansatte ikke har anledning til å varsle offentlig om noe som helst, sier ambulanseføreren.

Hans Erik Ringnes, hovedtilllitsvalgt for de nesten 100 Delta-organiserte i det gamle Østfold, bekrefter kollegaens beskrivelse av manglende rengjøring av ambulansene:

– Sånn blir det når du nesten ikke har tid til å gå på do. Eller langt mindre få fem minutter til en kaffekopp. Vi har et pes på jobben som heller ikke jeg har sett maken til på de 17 åra jeg har vært i dette faget. Så; vår kollega har absolutt et poeng, hevder Ringnes.

– Men hvordan finne en løsning slik at pasientsikkerheten og deres egen sikkerhet blir ivaretatt?

– Jeg tror det bare er én oppskrift på dette: Vi må få inn eksterne ressurser som tar seg av rengjøringen. I Oslo og Akershus har Sivilforsvaret blitt hyret inn. Noe tilsvarende bør – og må – også skje i Østfold. Slik tempoet nå er blitt, er det ikke mulig for oss å flytte fokus bort fra livreddingsoppdragene vi er satt til å gjøre. Og; får vi hjelp fra utsiden, kan vi som jobber på ambulansene kanskje også få den ene fem-minutter'n vi trenger for å komme ovenpå i løpet av de harde vaktene, oppfordrer Hans Erik Ringnes på sitt sterkeste.

– Avvik forekommer

Leder for Ambulansetjenesten i Østfold, Merete Storli Tveit, ser ikke bort fra at renholdsrutinene for ambulansene ikke alltid følges slik de skal.

– Vi har en klar prosedyre som går ut på at oppdraget ikke er avsluttet før smittevernet er gjennomført, hevder Storli Tveit overfor Demokraten.

– Men både en av dine medarbeidere og tillitsvalgt Hans Erik Ringnes fra Delta hevder at renholdet ofte kommer i annen rekke fordi arbeidsdagene er blitt så travle at det simpelthen ikke er tid til å vaske som følge av utrykningsoppdragene som bare renner på?

– Det er som sagt slik at renholdet skal gjennomføres før man går til neste oppdrag. Men med de smittevernskrav man har nå, blir dette ekstra krevende, sier ambulansetjenestens leder og framholder:

– Det vil alltid kunne forekomme avvik som vi må følge opp på en god måte. Men mitt klare inntrykk er at de aller, aller fleste av våre mange dyktige medarbeidere har et svært høyt fokus på renhold og er sitt ansvar bevisst. Men uansett hvor travelt det er, så skal ikke dette gå på bekostning av rengjøringen, poengterer Storli Tveit.

– Den tillitsvalgte opplyser at kollegene i Oslo og Akershus får hjelp av blant annet Sivilforsvaret med renholdet slik at sjåførene og ambulansepersonellet kan holde fullt fokus på livredningsarbeidet. Er dette noe Østfold også vurderer?

– Vi har en løpende vurdering av om det skal hentes inn ekstern bistand, avslutter Merete Storli Tveit.

