– Har Velgaard glemt turstien på Kråkerøy-siden?

Ordførerkandidat for Høyre, Truls Velgaard, mener elva i Fredrikstad blir politisk glemt. Velgaard sier at elva har en betydning for mange i Fredrikstad, men mener at byutviklingen bør starte med elva.

– Erkjennelsen av elvas betydning er ikke kommet så mye lenger enn til rekreasjon og restaurantliv, sier han.

Ordførerkandidaten etterlyser også en tursti rundt elva.

– Vi har for så vidt en turløype på bysiden, men det eksisterer ikke på Kråkerøy-siden. Ideelt sett burde man hatt en turløype fra fergeleiet og helt opp til Gressvikfloa. I tillegg mener jeg det burde bli satt opp plakater langs turløypa med hva som har vært der gjennom historien. Det er et annet eksempel på hva jeg savner, forteller han.

Må korrigere

Markeds- og forvaltningsdirektør i Værste, Øivind Kvammen, lurer på om Velgaard har glemt Værstestien. Værstestien ble etablert i 2012 av tidligere driftsleder Jan Lauritzen i Værste AS i spissen og ble høytidelig åpnet av ordføreren.

– Vi er helt enige med Truls Velgaard i at elva må bli enda mer sentral i framtidig byutvikling, men vi må tillate oss å korrigere noe av det delvis triste bildet Velgaard tegner av situasjonen på Kråkerøy/Værstesiden, sier han og fortsetter:

– Dette er jo definitivt feil og vi blir litt lei oss når Velgaard glemmer eller ikke har fått med seg etableringen av Værste-stien. Den er merket fra gangbrua og går vestover langs elva, under Værstebrua og langs Gjestehavna helt ut til Odden, der er det også et par rasteplasser. Værstestien er også en del av Kyststien, som for øvrig går rundt hele Kråkerøy.

Blir mye brukt

Kvammen sier at stien har blitt mye brukt siden den åpnet.

– Det er klart det er flere mennesker på bysiden siden det er der de fleste restaurantene er. Mange bruker Værstestien som turløype og kanskje enda flere har denne som en fin jogge/treningsløype, sier han.

Kombinasjon av boliger og bedrifter

Kvammen sier at Kråkerøy-siden har en god kombinasjon av bedrifter og boliger. Det gjør at det vil være mye mennesker der gjennom hele dagen. Hvis det kun hadde vært boliger på denne siden, ville det vært folketomt på dagtid når folk er på jobb, sier han.

– Det er blant annet derfor vi bygger kombinasjonsbygg av boliger og næring. Det bidrar til økt urbanisering. Det er prosjekter på gang som vil øke aktiviteten. Blant annet kommer videregående skole og Arena Fredrikstad her, som vil øke besøket og gjøre området enda mer attraktivt.

Øivind Kvammen håper Velgaard tar seg en tur over på Kråkerøy-siden.

– Vi tar gjerne med Truls Velgaard på en felles tur!