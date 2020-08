Har bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede (80) i Glassverket-drapet

Klokken 18.54 tirsdag ringte en 80 år gammel mann inn til politiet for å melde om et drap på Glassverket, sentralt i Moss. Mannen er nå varetektsfengslet og siktet på drap på hans 73 år gamle kone.

Før helgen kunne politiadvokat Anders Svarholt fortelle at det skulle gjennomføres en prejudisiell vurdering av mannen. Den er nå utført.

– Den konkluderer med at det er behov for en full rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede, sier han.

– Husker fortsatt ingenting

Politiet har allerede vært i kontakt med mannens forsvarer, Sille Heidar, for å foreslå hvilke sakkyndige som skal undersøke mannen. Hun er positiv til at politiet vil gjennomføre en full rettspsykiatrisk undersøkelse av 80-åringen.

– Det synes jeg er en riktig avgjørelse. Det er grunn til å stille spørsmål ved hans tilregnelighet, sier hun.

– Hvordan stiller den siktede seg til en slik undersøkelse?

– Han vil samarbeide om en slik undersøkelse, svarer forsvareren.

Heidar møtte den varetektsfengslede mannen på nytt mandag morgen.

– Han er like fortvilet som forrige gang jeg snakket med ham. Han har fortsatt ingen forståelse av eller erindring om hva som kan ha skjedd. Det er en av grunnene til at det nå skal gjennomføres en full observasjon av ham, forteller forsvareren.

Sille Heidar er forsvarer for den drapssiktede mannen. Her fra fengslingsmøtet onsdag forrige uke.

Venter med avhør

Så langt har ikke politiet foretatt noe ordentlig avhør av mannen, foruten et kort avhør i forkant av fengslingsmøtet dagen etter pågripelsen. Dette møtet skal hovedsakelig ha dreid seg om formalitetene rundt varetektsfengslingen. Den siktede skal etter det Dagsavisen Moss Dagblad erfarer ikke ha gitt noen grunding forklaring til politiet ennå.

Ifølge politiadvokat Anders Svarholt blir det neppe foretatt noe nytt avhør før i neste uke.

– Det er dels fordi vi ønsker å gjøre oss ferdige med de andre avhørene først, forteller han.

Under fengslingsmøtet uttalte Svarholts kollega, politiadvokat Nina Marthinsen, at politiet er spesielt interessert i å snakke med dem som kjente paret best.

– Sentrale vitner i denne saken, slik den fremstår nå, vil særlig være familiemedlemmer, sa hun.

Obduksjonsrapporten har styrket politiets teori

Politiet kan også fortelle at den foreløpige obduksjonsrapporten av kvinnen nå er klar. Av hensyn til etterforskningen ønsker de ikke å si noe om dødsårsak på nåværende tidspunkt. Fra før er det kjent at kvinnen skal ha blitt drept med et våpen.

– Den foreløpige obduksjonsrapporten samsvarer i stor grad med hvordan politiet har oppfattet de faktiske forholdene i saken. Vi mener vi har god oversikt over hva som rent faktisk har skjedd. Nå går etterforskningen over i en fase hvor vi jobber med motiv, sier Svarholt.

