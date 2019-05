– Hvis jeg blir bedre reiser jeg ned på torsdag, men jeg er mentalt forberedt på å måtte bli igjen hjemme, konstaterer Benske overfor Demokraten.

20-åringen fra Kråkerøy er sammen med Ola Larsson (Moss Roklubb), Jens Holm (Sarpsborg Roklubb) og Oskar Sødal (Kristiansand Roklubb) tatt ut av roforbundet til å representere Norge i lettvekt dobbeltifrer under europamesterskapet i Luzern i Sveits, som går av stabelen fredag og avsluttes søndag.

Hardtrening og vektnedgang

Den siste snaue uka har de EM-uttatte utøverne vært samlet på Årungen, Norges nasjonalanlegg for roing, for å være best mulig forberedt. Det er der det har skjært seg litt for talentet fra Fredriksstad Roklub.

– Fra torsdag til søndag kjørte vi en såkalt supercomp, skikkelig hardtrening, etterfulgt av noen dager med avslapping for å toppe formen til mesterskapet. Da kom sykdommen, og det skyldes nok en kombinasjon av at jeg har kjørt kroppen litt for hardt, og at jeg måtte ned noen kilo for å tilfredsstille vektkravene, forklarer Benske.

– Det er flere av de andre som også har blitt syke, ikke i båten vår, men et annet lag, fortsetter han.

Lars Martin Benske (bakerst) sammen med Jens Holm (Sarpsborg Roklubb), Ola Svensson (Moss Roklubb) og Oskar Sødal (Kristiansand Roklubb). FOTO: Estela Re-Ma

Østfoldinger med ambisjoner

Nå blir Benske etter all sannsnylighet erstattet av Bergen-roeren Didrik Wie-Soltvedt, men det blir likevel altså minst to utøvere fra Østfold i dobbeltfireren.

– Det gror godt i rosporten her i fylket, med flere utøvere i ung alder som kan ha mange år foran seg, sier han optimistisk.

I fjor var Benske med på å ta en 6. plass i EM og en 8. plass i VM i samme klasse. I år er ambisjonene å klatre ytterligere på resultatlistene.

– I og med at vi ble nummer åtte i VM i fjor, har vi tenkt at det var realistisk å være med i medaljekampen i EM, og i alle fall ende topp fem. Nå har det kommet med en reserve, og så får vi se hvem som ender opp med å ro til slutt, og hvordan det går.

Ser mot VM og U23

Fortsatt krysser han i det lengste fingrene for at sykdommen skal slippe taket før det braker løs i Luzern, men samtidig prøver han å se framover.

– Nå er det bare dette mesterskapet jeg ser ut til å miste, og VM er selvfølgelig enda større. Samtidig er det utrolig kjipt at den sykdommen skulle komme akkurat nå.

– EM er ett av de store målene våre i år, men vi er bare i slutten av mai, så det er fortsatt tidlig i ro-sesongen og mange konkurranser å se fram til.

For selv om ett av sesongens store mål nå trolig ryker, har Benske fortsatt mye å trene for i månedene som kommer.

– Dobbeltfirer er satsingsbåten, men i den gruppa jeg er med i, er jeg den eneste under 23. Det betyr at jeg også kan delta i U23-mesterskap, og jeg ser for meg å dra dit for å prøve meg i singelsculler. I fjor ble jeg kastet rett inn i seniormesterskapene, og det var egentlig også planen i år, men jeg ha lyst til å få med meg det jeg kan.

