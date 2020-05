Halden vil ha unntak fra karantenebestemmelsene

Kommunedirektør i Halden kommune, Roar Vevelstad, har ifølge Halden Arbeiderblad bedt Helsedirektoratet vurdere om innbyggere i grensekommuner kan unntas karantenebestemmelser ved besøk i nabolandet.

Slik det er nå må alle nordmenn som kommer til Norge fra utlandet i karantene i ti dager ved hjemkomst, og regjeringen har inntil videre varslet at dette gjelder helt til 20. august - hele sommerferien.

– Vi ber om at det vurderes lempninger i restriksjonen for haldensere, kanskje også øvrige beboere i grensekommuner generelt, slik at våre innbyggere som har interesser og eiendeler i Sverige, som er en viktig del av deres hverdagsliv, kan krysse grensen uten at dette medfører karantene ved retur til Norge, sier kommunedirektøren.

Helseminister Bent Høie (H) er urokkelig, og gjør ingen unntak, ikke engang for Halden.

– Det unntaket som er i dag, er for dem som er arbeidspendlere over grensen. Men vi kommer ikke til å gjøre unntak fra dagens regler for å reise til Sverige for å handle, sier Høie til NRK.

Regjeringen kan gjøre endringer og vurderer å se på reiser i Norden 15. juni.

