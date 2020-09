Grisebonde dømt for kastrering: «Dette er dyreplageri»

«Dette er dyreplageri», uttaler bonden selv i videoen som ble lagt fram som bevis for Fredrikstad tingrett, hvor han utfører kastrering på en griseunge og forteller om et annet tilfelle av det samme.

Likevel utførte han egenhendig, uten bedøvelse, kastering av to griseunger i 2016. Siden 2002 har dyrevelferdsloven krevd bruk av bedøvelse og langtidsvirkende smertebehandling samt at kastreringen skal utføres av veterinær og før grisene er fire uker gamle.

Ville unngå veterinær

Bonden forklarte, da saken gikk for retten nå i september, at han var klar over at kastreringen han utførte var ulovlig. De to grisene han kastrerte var henholdsvis 8 og 11 uker gamle.

Men det var for kostbart å tilkalle veterinær for å kastrere bare to griser, mente bonden. På denne måten kunne grisene også nyttes til mat framfor at kjøttet skulle bli destruert, forklarte han.

Han utdypet også i rettsavhøret hva han i videoen mente med at kastreringen var dyreplageri. Han siktet da til at hele kastreringsprosessen er en påkjenning, som involverer både det at grisen blir holdt, bedøvet og skåret i.

Lidelsen dyrene ble påført knyttet til selve kasteringene var kortvarig, fra cirka 30 sekunder til et drøyt minutt, slår retten fast.

Avslørt av skjult opptak

Bondens ulovlige handlinger og brudd på dyrevelferdsloven ble avslørt av Norun Haugen – aktivisten som sto bak mengdene med skjulte opptak som dannet grunnlaget for Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» i fjor sommer. I en periode på fem år gjorde Haugen skjulte opptak hos 13 forskjellige grisebønder.

Hos Fredrikstad-bonden fikk hun innpass som innleid arbeidskraft under fiktivt navn. Hun konfronterte bonden med opptakene flere måneder senere, og han tok selv kontakt med Bondelaget og Nortura. Sistnevnte anmeldte lovbruddene.

Bonden er dømt til 45 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år samt en bot på 20.000 kroner.

