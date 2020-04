– Kirkegården er et sted mange føler ro, og kanskje spesielt når de steller gravene. Det er det evige som blir en påminnelse til våre forfedre, sier kirkeverge i Hvaler menighet, Jan Heier.

Han synes det er trivelig å se de gule påskeliljene ved gravene.

– Det lyser opp i en ellers mørk tid, og er ekstra hyggelig i år, sier han.

Les også: «Fosterhjemstjenesten i Østfold: Vi trenger deg!»

Gravstell på tvers av kommunegrenser

Nå som det oppfordres til minst mulig ferdsel mellom kommunene, og noen kommuner har stengt kommunegrensene for besøkende på grunn av den pågående koronapandemien, har mange lurt på om de har lov til å stelle graver på tvers av kommunegrensene.

– Det er helt i orden hos oss. Her gjelder de samme reglene som for hytteturister og andre besøkende. Dagsbesøk er greit, men jo mindre kontakt man har med andre folk, jo bedre, sier Heier.

– Mange kjører ut hit på dagtid for å gå tur, eller for å se til hyttene sine. Det er ikke noe problem.

Les også: Julie skulle donere nyren sin - så stoppet Norge opp

Kirkegårdene desinfiseres ikke

Allerede har mange plantet og stelt gravene. Og kirkegårdene har begynt å skru på vannet ettersom minusgradene ikke truer om natta.

Men kirkegårdene har ikke kapasitet til å desinfisere vannkanner eller annet utstyr og redskap som folk kommer i kontakt med.

– Når man henter vann, bør man tenke på vannkanna som en bensinpumpe. Bruk plasthansker, og vær varsom.

– Hva med kirkebenkene, blir de desinfisert?

– Nei, ikke ute. Men inne blir alt desinfisert etter myndighetenes krav. Vi har to begravelser i helga, og da passer vi på dem som kommer.

Les også: Hva kan du gjøre og ikke gjøre, i korona-karantene

– Mot lysere tider

I vanskelige tider er det mange som finner hjelp i kirken. Nå er kirkene stengt fram til den 13. april.

– Mange er urolige, og da er det ekstra viktig at vi er tilgjengelige på andre måter, at vi skaper et kirkerom på nettet der vi er tilstede med håp og trøst.

På Hvaler menighet sine Facebook-sider ligger gudstjenester, andakter og konserter. De publiserer også kveldsbønn der.

– En av dem er sett av 2300 personer. Det er mange. Målet vårt er at det skjer noe hver kveld nå frem til den 13, sier Heier, som gjerne oppfordrer folk til å komme ut på kirkegårdene og plante.

– Det er et lys i mørket. På en måte er det godt dette ikke skjedde i oktober - på vei inn i mørketiden. Nå går det mot lysere tider, sier han.

Les også: Nå tilbyr Fredrikstad kommune digitale sykehjemsbesøk