22-åringen fra Fredrikstad mottok det synlige beviset på pengestøtten under onsdagens møte i nærings- og kulturkomiteen på Litteraturhuset i Fredrikstad.

– Dette er utrolig hyggelig, og betyr veldig mye. Det gjør hverdagen lettere, og vil kunne gi bedre prestasjoner, sier Bullen til Østfold fylkeskommunes nettsider.

Medaljegrossist

Hun har tidligere blant annet tatt gull i ungdoms-OL, EM og U23-VM, samt en rekke ytterligere medaljer i internasjonale mesterskap. I tillegg har hun fire NM-gull i seniorklassen.

Nå satser hun hardt, med mål om å kjempe om medaljer i OL i Tokyo i 2020, og da kommer de 100.000 kronene fra fylkeskommunen kjærkomment med.

– Jeg kan for eksempel ha med meg flere folk i støtteapparatet, fortsetter hun.

Stolt komitéleder

Dette er første gang Østfold fylkeskommune deler ut midler fra den ferske tilskuddsordningen, og det kom inn totalt 14 søknader fra utøvere fra fylket som kjemper i verdenseliten i sine idretter.

Til slutt var det altså Grace Bullen og skyttertalentet Hernik Larsen fra Mysen som nådde opp i denne omgang.

– Jeg er stolt over at vi i fylket har så talentfulle utøvere som representerer Østfold på en fantastisk måte. Dette er utøvere som er markante internasjonale størrelser i sin idrett, kommenterer leder for nærings- og kulturkomiteen, Andreas Lervik (Ap).