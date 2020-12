Glemmen videregående skole får Benjaminprisen 2020.

Det skriver HL-senteret i en pressemelding.

Skolen med 1.350 elever er en kombinert videregående og yrkesfaglig skole.

– Dette er en gledens dag for Glemmen videregående skole, sier rektor Pål André Ramberg.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) kommer til skolen tirsdag 2. februar 2021 for å overrekke prisen.

Elever som aktive pådrivere

Glemmen involverer elevene systematisk, gjennom såkalt «empowerment» – myndiggjøring – for å la eleven selv bruke egne ressurser best og mest mulig.Elevenes engasjement kommer tydelig frem i deres årlige temadag, hvor elevene selv står for valg av tema. Gjennom denne dagen jobber elevene uten lærerne tilstede. Høsten 2019 var temaene «hverdagsrasisme» og «hvordan takle personlige utfordringer» og i 2020 valgte elevene tema «Trenger jeg å bry meg» med to undertemaer: «Rasisme» og «Kjønnsidentitet/seksualitet». Ved å skape eierskap og engasjement, klarskolen elevene bli pådrivere i det antirasistiske arbeidet, skriver HL-senteret i pressemeldingen.

– Det er inspirerende hvordan Glemmen videregående skole arbeider for å skape en arena for elevenes engasjement mot rasisme og diskriminering både i og utenfor skoletiden - et viktig arbeid i tråd med Benjaminprisens ånd, sier Guri Hjeltnes, juryleder for Benjaminprisen og direktør ved HL-senteret.

Dypt forankret hos de ansatte

Et annet moment juryen trekker fram er at arbeidet mot rasisme, enten det uttrykkes som myndiggjøring eller som integrasjonstiltak, også har en systematisk forankring hos de ansatte. De arbeider etter opplæringsloven og andre styringsdokumenter i et forebyggende perspektiv, og skolens aktive samarbeid med eksterne aktører virker i samme retning.

– Benjaminprisen 2020 er en stor og viktig anerkjennelse av det arbeidet som i lang tid er lagt ned på Glemmen videregående skole mot rasisme og diskriminering og for inkludering. Jeg gratulerer lærerne, andre ansatte, skoleledelsen og ikke minst elevene med prisen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Benjaminprisen deles hvert år ut til en barne-, ungdoms- eller videregående skole som utmerker seg for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen som ble drept av erklærte nynazister da han var 15 år gammel, i januar 2001. Juryen består av representanter fra Utdanningsforbundet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Antirasistisk senter, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elevorganisasjonen og Sametinget. HL-senteret er juryleder og holdersekretariatet for Benjaminprisen.