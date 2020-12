Kumbuka kunawa mikono! Eller, oversatt fra swahili til norsk: husk å vaske henda!

Sammen med Fredrikstad kommune har Kirkens Bymisjon laget åtte info-filmer om smittevernråd i forbindelse med koronapandemien. Påminnelse om meteren og å vaske henda blir gitt på arabisk, kinesisk, swahili, spansk, tigrinja, sorani og norsk.

Vil nå ut til flere

Veiviser-prosjektet har fått tildelt et tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet for å kunne sette igang informasjonstiltak til de minoritetsspråklige i byen vår.

– Vi opplever at det kan være vanskelig å orientere seg i all tilgjengelig informasjon, og ser viktigheten av at helsemyndighetenes informasjon om Corona når ut til hele befolkningen. I den forbindelse fikk vi ideen om å lage info-filmer om smittevernrådene på åtte ulike språk. Vi ønsket å lage filmer med et klart og tydelig budskap i en positiv form.

Det sier prosjektleder i Veiviser, Cathrine Halmrast-Andersson.

En vei inn i samfunnet

Det er de frivillige ved Kirkens Bymisjons Veiviser og Kulturkafé-nettverk som stiller opp i filmene og gir smittevernsråd på sitt språk.

Veiviser-prosjektet går ut på at man samler de som er nyankomne i Norge, de som har bodd her en stund og de som er oppvokst her, for å bygge nettverk, snakke norsk og være sosiale.

Mer informasjon på flere språk

Dersom du ønsker å finne mer informasjon om for eksempel innreiseregler, risikogrupper, karantene og lignende på ulike språk, ligger det brosjyrer, videoer og annet informateriell på Helsenorges hjemmesider.

