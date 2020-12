Generalsekretæren i Nasjonalforeningen for folkehelsen: – Demens er en brutal sykdom

Av: Sindre Nordengen

Barn og unge som opplever at foreldrene får demens, mister både en viktig omsorgsperson og barndom.

– Framfor å få støtte fra den voksne, må de gi støtte. Det kan bli et stort og krevende ansvar.

Sorgen over alt som ikke blir er også tung, fra konfirmasjonstalen som ikke blir holdt til følget opp kirkegulvet som ikke blir noe av.

– Mange unge pårørende opplever stor skam over en mor eller far som plutselig framstår som helt rar og utafor. Åpenhet er helt avgjørende for at folk skal slippe å føle at de står helt alene i dette, sier Gerhardsen og utdyper:

– Magnus sin historie er viktig som støtte for andre som opplever det samme. Vi trenger mer kunnskap om demens blant folk. Det vil gjøre det lettere for den som blir syk og for familien at flere forstår og kan bidra med støtte og tilrettelegging.

Med god støtte er det mulig å ha et godt liv

Alzheimer er den vanligste demenssykdommen, og står for 60 prosent av tilfellene. Alzheimer sykdom medfører gradvis endringer i de delene av hjernen som styrer funksjoner som hukommelse, språk og evne til å orientere seg.

– Dette påvirker dagliglivets gjøremål som etter hvert blir vanskeligere, men med god støtte fra omgivelsene og helse- og omsorgstjenestene er det mulig å ha et godt liv, sier Anne Rita Øksengård, forskningssjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Både yngre og eldre kan få Alzheimers sykdom, men det er mest vanlig hos eldre. Sykdommen fører til skader og tap av hjerneceller, og utvikler seg fra mild til alvorlig grad som regel over mange år.

– Den første tiden med sykdommen klarer de fleste seg greit, og kan bo hjemme med økende grad av bistand fra andre. Etter hvert blir det behov for mer hjelp fra kommunale helse- og omsorgstjenester og i siste fase av sykdommen trenger de fleste hjelp store deler av døgnet og må bo på sykehjem, sier Øksengård.

