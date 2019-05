– De kommer med både korps og drilltropp, totalt 130 stykker, så det blir en stor konsert med påfølgende drilloppvisning, forteller «loppegeneral» og styreleder Ulf Berg i Gamlebyen Modelljernbanesenter entusiastisk.

Det er han som har ordnet med det storfine besøket, og for tredje gang sørget for at garden skal vise fram sine kunster i Kongstenhallen.

– Jeg har prøvd å få de ned hit enda flere ganger, men er uansett fornøyd med at de kommer tilbake, utdyper Berg.

Se også: 17. mai i bilder (+)

Til en god sak

Han kan lokke med en forrykende forestilling i hallen som vanligvis huser byens håndballstolthet.

– Kongens garde har en av verdens aller beste drilltropper, så dette kommer til å bli en spektakulær opplevelse, og særlig når det foregår innendørs med en helt spesiell akustikk og klang, mener Berg.

Inntektene fra billettsalget til søndagens show går til byggetrinn 3 ved modelljernbanesenteret i Gamlebyen, og styrelederen håper derfor at flest mulig tar turen.

– Modelljernbanen er allerede den tredje største attraksjonen i Fredrikstad, og nå skal den bli nesten dobbelt så stor som den er i dag, og inkludere flere kjente landemerke som for eksempel Borg Havn og Mills.

– Dette vil ta tid, og vi trenger mye penger. Inntektene fra dette arrangementet kommer godt med i så måte, og vi håper å selge minst 600 billetter, forteller Berg.

Les også: Bygger på for 8 mill. – og du kan se på

Oppmarsj fra Gamlebyen

Avslutningsvis legger han til at gardebesøket vil by på noen mindre trafikale utfordringer i en begrenset periode.

– Veien inn og ut av Gamlebyen blir stengt rundt klokka 14, og i rundt ti minutter, i forbindelse med at gardistene skal gjennomføre en oppmarsj fra Gamlebyen og bort til Kongstenhallen. Dette for at de skal få vist seg fram litt også før selve arrangementet begynner klokka 16, sier Berg.

Les også: Har levd med usikkerheten i 20 år (+)