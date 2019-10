Det var i slutten av juli at den 18 år gamle mannen var ute og kjørte med tung motorsykkel på Skjærhalden i Hvaler, til tross for at han ifølge tiltalen fra Øst politidistrikt var påvirket av alkohol.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljene i saken, men dette er snakk om en høypromillesak, for å si det på den måten, kommenterer politiadvokat Nils Vegard.

– Mistet kontrollen

I tillegg til beruselsen skal mannen også ha holdt en viss fart på motorsykkelen under kjøreturen.

«Han kjørte for fort, mistet kontrollen over motorsykkelen, og kjørte utenfor brygga og i vannet. Motorsykkelen ble påført skader», heter det blant annet i tiltalen.

På bakgrunn av dette må mannen nå møte i Fredrikstad tingrett i slutten av oktober, tiltalt for to brudd på vegtrafikkloven – både kjøring i ruspåvirket tilstand og bestemmelsen om at «enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret».

18-åringen kom selv uskadd fra episoden, og heller ingen andre personer kom til skade.

Risikerer fengsel – erkjenner straffskyld

Strafferammen på de to lovbruddene er isolert sett alt fra bøter til ett års fengsel. Politiadvokaten kan ikke fastslå hvilket nivå han vil legge seg på i sin straffepåstand, men viser til gjeldende rettspraksis i sammenlignbare saker.

– Her er det fort vekk snakk om en ubetinget fengselsstraff og en høy bot. Tap av førerrett er også obligatorisk i slike saker, og i dette tilfellet trolig i to år, sier Nils Vegard.

Mannens forsvarer, advokatfullmektig Kajsa Louise Tafjord Normannseth, bekrefter at klienten hennes har erkjent straffskyld for hendelsen.

