Det er Bypakke Nedre Glomma som har utfordret 15 personer fra Fredrikstad og Sarpsborg til å forandre måten de kommer seg fra A til Å på, gjennom prosjektet cHverdagen. Fra mandag 29. april til tirsdag 28. mai skal hver av deltakerne utfordre seg selv til å endre én av sine reisevaner – enten det er til og fra jobb, trening eller andre aktiviteter.

– Min utfordring til meg selv blir å bytte ut bilen med å sykle eller gå når jeg skal levere i barnehagen, og videre til jobben. Det er egentlig bare slurv å bruke bilen når man har så kort reisevei som jeg har, sier Lars Petter Brovold, som til daglig er salgs- og markedsleder i Fredrikstad Fotballklubb, til Demokraten.

– Smitteeffekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Bypakke Nedre Glomma og firmaet cChange, som blant annet jobber for å få folk til å samarbeide om å ta mer klima- og miljøvennlige grep. I Nedre Glomma har man altså valgt å spisse prosjektet inn mot reisevaner.

– Mange av oss velger i dag bilen helt uten å tenke oss om, og gjennom dette prosjektet ønsker vi å hjelpe folk til å vurdere andre framkomstmidler som sykkel, gange eller kollektivtransport litt oftere. Håpet er at de endrede reisevanene skal smitte over på venner, kollegaer og familiemedlemmer, forteller rådgiver i Bypakke Nedre Glomma og prosjektleder for cHverdagen, Gry Rustad Pettersen.

Målet med cHverdagen er, ifølge en pressemelding fra bypakka, «refleksjoner, gode historier, dypere innsikt og motivasjon til å la bilen stå oftere».

– Det er også et ønske at vi alle skal bli mer kjent med hvordan det fungerer å la bilen stå i denne regionen, noe vi har som et mål å legge til rette for gjennom Bypakke Nedre Glomma, utdyper Pettersen.

Forskningsbasert

Kampanjen ble for første gang gjennomført i Nedre Glomma-regionen i fjor. Tirsdag ble det gjennomført kick-off for årets utgave på Festiviteten i Sarpsborg, og 2018-resultatene var såpass oppløftende at prosjektlederen er optimistisk foran runde to.

– Blant de 16 deltakerne svarte 70 prosent at de helt eller delvis hadde endret reisevanene sine da vi fulgte de opp ni måneder etter prosjektet, forteller Pettersen til Demokraten.

Prosjektet er forskningsbasert, og alle de 15 deltakerne vil derfor få tett oppfølging av såkalte endringsekeperter underveis.

– Med utgangspunkt i egen kompetanse og erfaringer skal de gi våre utvalgte tips og råd om hvordan man kan endre reisevanene sine, og hvordan man skal komme seg gjennom tyngre dager som garantert vil komme underveis i måneden. I tillegg skal deltakerne dele egne erfaringer både med hverandre og publikum, på godt og vondt, sier Pettersen.

– I år har vi også laget et facebook-arrangement som alle kan være med på, og det er første gang vi åpner for allmenn deltakelse. Der kan alle velge den vanen de ønsker å endre gjennom prosjektperioden, og vi håper at dette i enda større grad kan bidra til en smitteeffekt, ved at mange dråper kan skape store ringvirkninger. Mannen og kvinnen i gata vil imidlertid ikke få den samme tette oppfølgingen som de 15 utvalgte ambassadørene våre, og vi er spente på hvordan dette vil slå ut med tanke på deres evne til å endre sine egne reisevaner, legger hun til.

– Sitter mye stille

Også kommersiell leder Tommy Widlund i Sarpsborg 08 er blant de håndplukkede ambassadørene for årets cHverdagen-prosjekt.

– Det er mye rart man blir med på, sier han med glimt i øyet.

Han forteller at det opplevdes som en bevisstgjøring da forespørselen om å delta i kampanjen kom.

– Når man har en jobb der man sitter mye stille på kontor eller i bil, ønsker man gjerne å lee litt mer på seg. Jeg kan jo egentlig både gå og sykle til jobb, i alle fall noen dager, og nå har jeg fått en liten push til å prøve å komme meg til og fra på andre måter. I første omgang har jeg satt opp at jeg skal prøve å sykle til jobb tre dager i uka, så får vi se hvordan det går.

– Nå har jeg også gått ut med det offentlig, og da blir det enda vanskeligere å ikke gjennomføre, flirer Widlund.

Satser på varig endring

Og selv om både FFK og Sarpsborg 08 er representert blant ambassadørene, legges det ikke opp til noen rivalisering mellom de to byene. Det er heller ikke meningen, forklarer Gry Rustad Pettersen.

I mange andre prosjekter har vi bykamper og interne konkurranser, men ikke her. Gjennom dette prosjektet skal alle deltakerne velge seg egne utfordringer – som for eksempel å gå til trening, sykle til jobb tre dager i uka eller la bilen stå fullstendig gjennom hele måneden. Det er mer en konkurranse mot deg selv, der alle jobber for det samme målet, forklarer hun.

Lars Petter Brovold har ambisjoner om at de endrede vanene skal bli mer enn et blaff.

– Jeg har brukt sykkelen mye før, men etter at vi fikk et barn til har jeg ofte valgt bilen fordi det føles som en enklere løsning. Forhåpentligvis blir jeg nå så vant til å la bilen stå gjennom denne måneden at jeg fortsetter med det etterpå også, slutter FFKs salgs- og markedsleder.