Hytte-Norge ble snudd på hodet da pandemien stengte landet ned. Fra 19. mars ble det straffbart å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn man er folkeregistrert i.

Fra mandag 20. april er forbudet historie. Likevel opprettholdes rådet om å unngå unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion.

Norges Hytteforbund er blant dem som er tilfreds med at folk igjen kan tilbringe natten på fritidseiendommer utenfor hjemkommunen.

– Norges Hytteforbund er glade for at regjeringen har fulgt våre råd og lempet på hytteforbudet. Vi er også glade for at regjeringen er tydelig på at noen kommuner går altfor langt i sin iver etter å stenge sine innbyggere inne og hyttefolket ute, skriver forbundet på sitt nettsted.

Ingen lokale forlengelser

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har fastslått at kommuner ikke har hjemmel til å forlenge hytteforbudet lokalt.

– Kommunene har full frihet til å gi råd og anbefalinger til hyttebefolkningen sin. Men de har ikke hjemmel i smittevernloven til å innføre et hytteforbud, konstaterte Høie fredag.

Statsråden oppfordrer hytteeierne imidlertid til å lytte til råd de får fra vertskommunene.

– Hvis kommunen sier «vær så snill, ikke kom», da må man ta hensyn til det. Du må tenke gjennom om ditt behov for å være på hytta er så viktig og nyttig at det er viktigere enn rådet jeg får fra kommunen, sier Høie.

Fredag ble Vinje kommunes forlengelse av forbudet erklært ugyldig av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Store omsetningstap

Forbudet har medført en stille påske i fjellet og store økonomiske konsekvenser for hyttekommunene.

I Trysil anslås et omsetningstap på 830 millioner kroner i mars og april.

– Vi trenger virkelig hjelp fra norske myndigheter nå. Dette er avgjørende for å få hjulene i næringslivet i gang og sikre at ansatte blir sysselsatt igjen, sier daglig leder Gudrun Sanaker Lohne i Destinasjon Trysil.

Det er 6.813 fritidseiendommer i Trysil, som med det er landets nest største hyttekommune. I Ringsaker er tallet 7.251.

Juridisk debatt

Mens en rekke tiltak ble innført for å begrense smitte, ble hytteforbudet innført for å unngå overbelastning av helsevesenet i hyttekommunene.

Begrunnelsen har skapt debatter om forbudet i det hele tatt har hatt hjemmel i smittelovgivningen. Jussprofessorene Hans Petter Graver og Hans Fredrik Marthinussen er blant dem som mener forbudet har vært ugyldig.

I et rundskriv opplyste Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hytteforbudet er 15.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i ti dager.

