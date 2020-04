Fritidsaktiviteter for barn og unge kan starte opp igjen

Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter overfor NTB at det ikke er noe forbud mot organiserte aktiviteter for barn og unge.

– Så lenge smittevernreglene overholdes, presiserer han, og viser til at mange idrettslag alt er i gang med trening igjen.

Ifølge smittevernreglene må det ikke være mer enn fem sammen i hver gruppe, og det må være 2 meter mellom hver av dem.

Klar for øving

Kulturministeren er ansvarlig for frivilligheten og omtales som regjeringens 17. mai-general. Han kunne før helgen fortelle at korps og kor skal få lov å spille og synge på nasjonaldagen, selv om barnetogene er avlyst. De får også lov å øve sammen igjen – i mindre grupper.

– Det har vært stor usikkerhet om dette. Vi har ikke gitt råd om at det er greit å øve før vi har fått det godkjent av helsemyndighetene. Vi må være sikre på at det er trygt, sier leder Bjørgulv Borgundvaag i Norges musikkråd.

Rådet har vært i dialog med helsemyndighetene og har laget et forslag til veileder som myndighetene nå vurderer. Borgundvaag håper på raskt svar, slik at øvingen kan komme i gang fort – og korps og kor kan bli så samstemte som mulig før den store dagen.

Hvert barn sin trompet

Veilederen tar utgangspunkt i de generelle smittevernrådene og veilederen som Norges idrettsforbund har laget. Det handler blant annet om at de små gruppene som skal øve sammen ikke blandes, og at man ikke må dele på instrumentene.

Også andre fritidsaktiviteter kan dra nytte av denne veilederen, mener Borgundvaag, som opplyser at den vil bli lagt ut på musikk.no så snart den er godkjent av myndighetene.

– Trenger tid

– Det er veldig positivt hvis det åpnes for flere fritidsaktiviteter igjen. Det er det nok veldig mange barn og unge som gleder seg til, sier generalsekretær Andreas Borud i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Men det må være trygt, understreker han, og sier hver organisasjon må gjøre egne vurderinger om hvordan de kan overholde smittevernreglene.

– Det er stor forskjell på speiding, korps og ungdomspolitikk. Det vil nok ta litt tid før mange av aktivitetene kan komme i gang igjen, sier han.

Også LNU vil forsøke å hjelpe mangfoldet av organisasjoner med råd, men Borud påpeker at det kan være vanskelig å lage én veileder som passer for alle.

Men rådene om små, faste grupper, holde avstand og ikke dele på utstyr vil gå igjen. Idrettens regler om å ikke bruke garderober vil være relevant for teatergrupper, påpeker Borud.

Loppetap i milliardklassen

Selv om korpsene kan glede seg til å spille sammen igjen på nasjonaldagen, er Borgundvaag bekymret. For koronatiltakene har ført til at loppemarked, konserter og andre arrangementer som gir viktige inntekter, er avlyst. Disse tapene kan man ikke søke om dekning for gjennom statens krisepakke for kulturlivet. Dermed mangler millioner av kroner som skulle brukes til å lønne instruktører og pedagoger.

Til sammen anslår de at frivillige lag og foreninger som driver med musikk, vil tape så mye som en milliard kroner fram til utgangen av august.

– Raja har sagt at han skal komme med mer dersom det er behov, og det forventer vi at han gjør, sier Borgundvaag.

Heller ikke LNU er fornøyd med ordningene for å erstatte frivillighetens tapte inntekter fra arrangementer. Regjeringen har nemlig bestemt at arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlige tilskudd i 2019, ikke har rett til å søke. Dermed faller de fleste av LNUs medlemsorganisasjoner utenfor, ifølge landsrådet.