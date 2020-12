«Fredrikstad» populært på FINN

«Fredrikstad» ligger på femteplass på FINN sin topp ti søkeord på eiendom. Det kommer fram i en pressemelding.

I 2020 har FINN torget har hatt en enorm økning med 23 prosent flere besøk på FINN torget i år målt mot i fjor, og antall annonser har hatt samme økning.

Kommunikasjonsrådgiver i FINN, Linda Glomlien, uttaler at årsaken kan være at mange har hatt tid til å rydde i kjeller og loft og er så mye hjemme at man ønsker å fornye litt.

– Årets toppliste er preget av at folk er mer hjemme og ønsker å oppgradere eller selge unna ting man ikke trenger. Blant annet har interessen for skrivebord økt kraftig i år da mange har havnet på hjemmekontor, sier hun.

Norgesferie på topp

Det ble begrenset med utenlandsreiser i 2020 og ordet Norgesferie ble et av de mest brukte i sommer.

– Etterspørselen etter å leie hytte økte massivt og generelt økte søkene på norske destinasjoner med hele 42 prosent på FINN reise i år, målt mot i fjor. Hytte på Sørlandet og på fjellet var favoritter sommeren 2020 viser tallene våre, sier Glomlien.

Også FINN motor opplevde en pågang på både kjøp og leie av båter, bobiler og campingvogner i år som en konsekvens av at svært mange endte opp med Norgesferie. I tillegg til uvanlig mange bobiler på veiene i landet vårt, var dette også året der både telt og kajakk ble mer populært enn før viser FINN-tallene fra i sommer.

– Økningen i søk på ordet bobil og campingvogn var ulikt noe vi har sett tidligere. Sommeren 2021 vil vise om denne måten å feriere på falt i smak, sier Glomlien.

Hytterekorder

Årets eiendomsmarked har også vært preget av Norgesferie og nordmenns drøm om egen hytte. Søkeordet “hytte” er inne på topp ti-listen hos FINN eiendom i år.

– Det er rekord i besøk inn på hytteannonsene og det har vært sterk konkurranse om de gode objektene, forteller Glomlien.

Drømmen om å bo på småbruk lever i beste velgående. I år som i fjor er dette søkeordet på topplisten på FINN-søk uansett markedsplass.

Det er mange som leter etter nye muligheter på jobbmarkedet i 2020, det har vært nesten 9 prosent flere besøk på FINN jobb i år målt mot i fjor.

– Akkurat nå ser vi at det er størst behov for arbeidskraft innen helse og omsorg, som er den kategorien som skiller seg mest ut i positiv retning, uttaler Glomlien.

Topp 10 søkeord Eiendom:

Småbruk

Oslo

Fornebu

Drammen

Fredrikstad

Trondheim

Leilighet

Oppussingsobjekt

Hytte

Lillestrøm

