Mannen skal ha gjort flere forsøk på bilsvindel, ifølge tiltalen, og én gang lyktes han. I mai i år skal han ha brukt et falskt navn da han leide en BMW som han senere angivelig skulle kjøpe. Mannen skal aldri ha hatt til hensikt å betale for seg, ifølge tiltalen for grovt bedrageri.

– Solgte falske droner

Påtalemyndigheten anser også som grovt at han i februar skal ha forsøkt å skaffe seg en Mercedes verdt 500.000 kroner fra en bilbutikk, ved å levere kjøpekontrakt i falskt navn og ta opp lån i en annen manns navn.

I fjor høst skal samme mann ha leid to forskjellige biler og opplyst til utleiefirmaet at en annen, navngitt person skulle betale. Ett av disse navnene skal han også ha brukt da han startet et abonnement på digital-tv. I tillegg skal han ha solgt en drone for 6.000 kroner til to forskjellige menn over nett. Kjøperne mottok aldri noen drone.

80 flasker vin og sprit

Den tiltalte er også anklaget for grovt tyveri, altså innbruddstyveri, fra en bolig i Sarpsborg i februar. Der skal han ha brutt opp en dør før han stjal med seg blant annet to tv-er, en forsterker, tre høyttalere og en støvsuger.

I tillegg er mannen tiltalt for tyverier fra en garasje og en bolig i Fredrikstad, hvor det i alt skal ha blitt stjålet vesker, TV- og datautstyr, klokker, skinnjakker, smykker, verktøy, grill, propanflaske, to keyboard, fem gitarer, et musikkanlegg, en dress og rundt 80 flasker vin og sprit.

Påtalemyndigheten har varslet om at det vil bli nedlagt påstand om erstatning for minst 212.000 kroner til sammen.

