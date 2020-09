En telefon han ikke fikk låne var provokasjon nok for gjerningsmannen til at det kort tid senere smalt. Retten mener voldsutøvelsen var et overfall – med de alvorlige konsekvensene det fikk for voldsofferet, som måtte få operert inn en titanplate i ansiktet som følge av bruddene han pådro seg. Han var heller ikke i stand til å gå på jobb på mange uker.

En 23 år gammel mann ble i august dømt for grov vold i Fredrikstad tingrett, hvor han nektet straffskyld for hendelsen. Han benektet også å ha noe med voldshendelsen å gjøre, men ble ikke trodd av retten, som baserer dommen blant annet på flere vitnebeskrivelser og en forklaring fra domfelte som de finner usammenhengende og lite troverdig.

– Min klient bestrider at han har gjort det han er domfelt for, men ønsker likevel ikke å anke dommen, sier mannens forsvarer, advokat Johannes Bakkevig til Demokraten.

Hadde allerede telefon

Natt til en lørdag i oktober i fjor ventet voldsofferet på skyss hjem fra byen sammen med et familiemedlem og en kamerat. Mens de sto og ventet kom 23-åringen bort til dem og spurte om å få låne en telefon, mener retten. Da de la merke til at mannen allerede hadde en telefon i hånden, ønsket de ikke å låne bort noen telefon.

Men den unge mannen ga seg ikke. Noen øyeblikk senere var han tilbake og «yppet» til bråk, forklarte den fornærmede, før han ble truffet av et hardt slag i ansiktet. Slaget kom ovenfra og med knyttet neve. I retten ble det lagt fram en video som viser hendelsen, men som ikke alene dokumenterer hvem som var gjerningsmann.

Fysiske plager etter volden

Fornærmede var beruset, men husket hendelsen godt fram til slaget, og kunne gi beskrivelser av gjerningsmannens klær og utseende. Han har noen «svarte hull» i hukommelsen fra det som skjedde etter slaget, forklarte fornærmede i retten, og legen hans har fortalt ham at det skyldes hjernerystelsen han ble påført.

Fornærmede fikk brudd i nesa og øyehulen, som måtte opereres og rekonstrueres ved hjelp av en permanent titanplate.

Han var sykmeldt i sju uker og fikk skade på en følelsesnerve i ansiktet. I retten fortalte han at han har problemer med å spise som følge av den ødelagte følelsesnerven, og han er plaget med hodepine.

«Lav terskel for å ty til vold»

Retten mener at handlingen skjedde «uten foranledning og har karakter av overfall», og har merket seg at samtlige av vitnene har beskrevet at den domfelte hadde en aggressiv opptreden den natten og at han ikke aksepterte at han ikke fikk låne telefonen.

Retten mener vitnenes beskrivelse av atferden stemmer godt overens med hvordan han har opptrådt i andre situasjoner hvor det har vært alkohol involvert.

«Mannen synes å ha en lav terskel for å ty til vold i situasjoner hvor han blir konfrontert med sin oppførsel», vurderer domstolen.

Erstatning

23-åringen er dømt til åtte måneders fengsel, en dom som også omfatter å ha gjort fysisk motstand da en politipatrulje ville få kontroll på ham etter at han nektet å følge ordre om bortvisning fra en adresse som følge av ordensforstyrrelse. Han må betale voldsofferet 55.000 kroner i oppreisningserstatning og 40.000 kroner for økonomisk tap.

Han ble også funnet skyldig i forulemping av offentlig tjenesteperson samt for flere ganger å ha kjørt bil uten gyldig førerkort.

